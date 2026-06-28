Bayer-Aktie explodiert nach Supreme-Court-Urteil — ist die Krise vorbei?
Der Bayer-Konzern hat inmitten monatelanger Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Roundup einen markanten Erfolg vor dem Obersten Gerichtshof der USA erzielt, der Anleger und Analysten aufhorchen ließ. Das Supreme Court entschied im Durnell-Fall mit 7:2 Stimmen, dass bundesstaatliche Klagen wegen angeblich fehlender Krebswarnhinweise gegen Produkte, für die die US-Umweltbehörde EPA einheitliche Kennzeichnungen vorsieht, der Klagegrundlage entzogen sind. Damit dürften Tausende von Verfahren, die auf unterschiedlichen Vorgaben einzelner Bundesstaaten beruhen, an Durchschlagskraft verlieren. Bayer begrüßte das Urteil als Gewinn an regulatorischer Klarheit; die EPA hatte wiederholt erklärt, bei bestimmungsgemäßer Anwendung sehe sie kein Gesundheitsrisiko. Demgegenüber stuft die IARC den Wirkstoff Glyphosat seit Jahren als „wahrscheinlich krebserregend“ ein.
An den Kapitalmärkten setzte der Entscheid deutliches Momentum frei: Die Aktie legte an einem Handelstag um rund 17 bis 19 Prozent zu und erreichte Intraday-Spitzen um 47 Euro. Analysten sprachen von einem „wesentlichen Sieg“ und einem neuen Bewertungsniveau für den Konzern. Die DZ Bank hob daraufhin den fairen Wert der Bayer-Aktie von 51 auf 54 Euro an und beließ die Einstufung auf „Kaufen“. Analyst Peter Spengler wertete das Urteil als „fundamentalen Befreiungsschlag“, weil es den sogenannten Monsanto-Abschlag beenden könne, den Bayer seit der milliardenschweren Monsanto-Übernahme 2018 hinnehmen musste.
Trotz des juristischen Durchbruchs bleiben strukturelle Risiken bestehen. Bayer betont, weiter auf einen großen Sammelvergleich zu setzen und die US-Rechtsstreitigkeiten bis Ende 2026 deutlich zu reduzieren. Parallel laufen in den USA weiterhin Verfahren zu anderen Vorwürfen, etwa zu PCB-bezogenen Ansprüchen. Zwei Richter — Ketanji Brown Jackson und Neil Gorsuch — stimmten gegen die Entscheidung, was signalisiert, dass die Rechtslage nicht gänzlich einheitlich bewertet wird. Investoren müssen daher abwägen, inwieweit das Urteil bestehende Rückstellungen und die Ertragsprognose nachhaltig entlastet.
Die Marktkapitalisierung des Konzerns lag zuletzt bei etwa 45,5 Milliarden Euro, entfernt von DAX-Spitzenwerten; 2018 hatte Bayer Monsanto für rund 63 Milliarden US-Dollar übernommen. Beobachter warnen, dass trotz der klaren Signalwirkung des Supreme-Court-Urteils Bilanz- und Ratingeffekte erst in den kommenden Quartalen sichtbar werden, wenn Rückstellungen überprüft und mögliche Einmalzahlungen konkretisiert werden. Analysten wie Andreas Lipkow (CMC Markets) und Richard Vosser (JPMorgan) bezeichneten den Entscheid als bedeutenden Schritt zur Eindämmung der Risiken, betonten aber zugleich, dass andere Rechtsfragen fortbestehen. Konzernchef Bill Anderson setzt weiterhin auf eine Kombination aus gerichtlichen Erfolgen und einem großen Sammelvergleich, um die juristische Belastung nachhaltig zu reduzieren. Kurzfristig dürfte das Urteil das Sentiment verbessern und Spielraum für Neubewertungen schaffen; langfristig hängen Bewertung und Risiko jedoch von weiteren gerichtlichen, regulatorischen und wissenschaftlichen Entwicklungen ab.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 46,70EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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