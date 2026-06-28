Bayer-Aktie explodiert nach Supreme-Court-Urteil — ist die Krise vorbei?

Der Bayer-Konzern hat inmitten monatelanger Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Roundup einen markanten Erfolg vor dem Obersten Gerichtshof der USA erzielt, der Anleger und Analysten aufhorchen ließ. Das Supreme Court entschied im Durnell-Fall mit 7:2 Stimmen, dass bundesstaatliche Klagen wegen angeblich fehlender Krebswarnhinweise gegen Produkte, für die die US-Umweltbehörde EPA einheitliche Kennzeichnungen vorsieht, der Klagegrundlage entzogen sind. Damit dürften Tausende von Verfahren, die auf unterschiedlichen Vorgaben einzelner Bundesstaaten beruhen, an Durchschlagskraft verlieren. Bayer begrüßte das Urteil als Gewinn an regulatorischer Klarheit; die EPA hatte wiederholt erklärt, bei bestimmungsgemäßer Anwendung sehe sie kein Gesundheitsrisiko. Demgegenüber stuft die IARC den Wirkstoff Glyphosat seit Jahren als „wahrscheinlich krebserregend“ ein. An den Kapitalmärkten setzte der Entscheid deutliches Momentum frei: Die Aktie legte an einem Handelstag um rund 17 bis 19 Prozent zu und erreichte Intraday-Spitzen um 47 Euro. Analysten sprachen von einem „wesentlichen Sieg“ und einem neuen Bewertungsniveau für den Konzern. Die DZ Bank hob daraufhin den fairen Wert der Bayer-Aktie von 51 auf 54 Euro an und beließ die Einstufung auf „Kaufen“. Analyst Peter Spengler wertete das Urteil als „fundamentalen Befreiungsschlag“, weil es den sogenannten Monsanto-Abschlag beenden könne, den Bayer seit der milliardenschweren Monsanto-Übernahme 2018 hinnehmen musste.

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