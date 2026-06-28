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    US-Arbeitsmarkt: Erstanträge fallen, Folgeanträge steigen – Alarmzeichen

    US-Arbeitsmarkt: Erstanträge fallen, Folgeanträge steigen – Alarmzeichen
    Foto: Aleksandr Grechanyuk - 474056006

    US-Arbeitsmarkt zeigt gemischtes Bild: Erst sinkende Erstanträge, dann Warnsignale bei Folgeanträgen und Einstellungstempo

    Die jüngsten Arbeitsmarktdaten aus den USA liefern ein ambivalentes Bild. Die Zahl der Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenhilfe fiel in der Woche bis zum 20. Juni saisonbereinigt um 12.000 auf 215.000 und lag damit unter den von Reuters erwarteten 225.000. Der unerwartete Rückgang unterstreiche auf den ersten Blick die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes, doch trüben mehrere Detailindikatoren die positive Interpretation.

    Analysten warnen, dass der Feiertag Juneteenth und saisonale Besonderheiten zum Ende des Schuljahres die Zahlen verzerren könnten. In dieser Periode beantragen gelegentlich auch nicht-lehrende Schulmitarbeiter Arbeitslosengeld, was die Erstanträge atypisch beeinflusst; das staatliche Modell zur saisonalen Bereinigung erfasst solche Effekte nicht immer zuverlässig. Insgesamt liegen die Erstanträge in diesem Jahr im oberen Bereich der üblichen Spanne von 190.000 bis 230.000 – ein Hinweis auf keine gravierende Trendwende.

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    Dämpfender wirkt jedoch der Anstieg der sogenannten Folgeanträge, die nach der ersten Leistungswoche anfallen und als Indikator für das Einstellungsgeschehen gelten: In der Woche bis zum 13. Juni stiegen sie saisonbereinigt um 21.000 auf 1,821 Millionen. Parallel dazu bleibt die Arbeitslosenquote seit drei Monaten unverändert bei 4,3 Prozent. Die durchschnittliche Bezugsdauer stieg im Mai auf 11,6 Wochen – den höchsten Wert seit November 2021 – und signalisiert, dass viele Arbeitslose länger ohne Job bleiben.

    Unternehmen zeigen sich bei Neueinstellungen zurückhaltend. Zwar gibt es bislang keine Anzeichen für breit angelegte Entlassungswellen, etwa im Gefolge gestiegener Kosten durch den von den USA angeführten Konflikt mit dem Iran, doch die Rekrutierungsdynamik schwächelt. Für Berufseinsteiger ist die Lage besonders schwierig; Unternehmen ersetzen zunehmend einige Einstiegspositionen durch Automatisierung und künstliche Intelligenz, was den Zugang zum Arbeitsmarkt zusätzlich erschwert.

    Euro reagiert: leichte Schwäche gegenüber dem Dollar

    Parallel zu den US-Arbeitsmarktdaten bewegte sich der Euro in Richtung 1,14 Dollar und fiel im US-Handel zeitweise unter diese Marke. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei rund 1,138–1,139 Dollar gehandelt, im frühen europäischen Geschäft bis auf 1,1354 Dollar gefallen. Ursachen sind u. a. Dollar-Stärke aufgrund anhaltender Zinsspekulationen in den USA sowie Fed-Statements, die Inflationsrisiken betonten. Sinkende Ölpreise wirkten dem entgegen, da die Eurozone kaum eigene Ölvorkommen hat und ein Rückgang der Ölpreise die Nachfrage nach Dollar dämpfen kann. Insgesamt bleibt die Lage von kurzfristigen Nachrichten und Zinserwartungen getrieben.



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    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,139USD auf Forex (28. Juni 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.




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