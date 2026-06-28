Drohnenangriff im Golf von Oman stoppt Evakuierung – Ölpreis zieht an
Ein mutmaßlicher Drohnenangriff auf ein Frachtschiff im Golf von Oman hat die ohnehin fragile Entspannung in der Straße von Hormus erneut gefährdet und die Evakuierungsmaßnahmen der Weltschifffahrtsorganisation (IMO) vorläufig ausgesetzt. IMO-Generalsekretär Arsenio Dominguez kündigte an, die jüngst gestartete Evakuierung von rund 11.000 Seeleuten und die Durchfahrtskoordination zu überprüfen; die Sicherheit der Crews habe oberste Priorität. Nach US-Medienberichten, gestützt auf US-Beamte, traf eine Drohne der iranischen Revolutionsgarden ein unter singapurischer Flagge fahrendes Handelsschiff, das sich nicht im Rahmen des offiziellen Evakuierungsplans befunden habe. Die britische UKMTO-Behörde meldete Beschädigungen an der Brücke, jedoch keine Verletzten. Der internationale Schifffahrtsverband Bimco wies darauf hin, dass das Schiff die Meerenge über die Küstenverkehrszone Omans passierte.
Der Vorfall stellt die Umsetzung des kürzlich ausgehandelten Rahmenabkommens zwischen Washington und Teheran zur Wiederöffnung der Meerenge auf die Probe. Die Straße von Hormus ist für den globalen Öl- und Düngerhandel strategisch essenziell; wiederholte Sperrungen und Drohungen hatten den Verkehr bereits reduziert. Datenanbieter wie Kpler verzeichneten nach der teilweisen Entspannung nur noch rund 70 tägliche Durchfahrten gegenüber mehr als hundert vor Ausbruch der Feindseligkeiten. Marktreaktionen folgten prompt: Brent-Öl drehte nach anfänglichen Verlusten ins Plus und stieg bis auf rund 75,84 Dollar je Barrel.
Zugleich meldete das US-Regionalkommando Centcom Vergeltungsangriffe gegen iranische Ziele als Reaktion auf die Attacke, obwohl eine Waffenruhe vereinbart worden war. Präsident Donald Trump und US-Politiker warfen Teheran einen Verstoß gegen die Vereinbarung vor; Teherans neu geschaffene Persian Gulf Strait Authority warnte, sichere Routen würden künftig nur noch von Iran festgelegt, was Haftungs- und Versicherungsfragen verschärft. Oman und internationale Rechtsvertreter lehnen Zwangsgebühren für Durchfahrten ab; im Rahmenabkommen sind Gebühren zunächst untersagt, und Oman betonte, künftige Regelungen sollten keine Transitgebühren vorsehen.
Für Reedereien, Versicherer und Rohstoffmärkte bleibt die Lage volatil: Eine erneute Unterbrechung der Meerenge würde Lieferketten verteuern, Versicherungsprämien erhöhen und die politische Grundlage für weiterführende Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran belasten. Zudem dürften länger anhaltende Störungen die Routenwahl der Reeder dauerhaft verändern: Ausweichfahrten rund um Afrika (Kap der Guten Hoffnung) würden Transitzeiten um Tage verlängern und Frachtraten sowie Treibstoffbedarf deutlich erhöhen. Versicherer könnten erneut War-Risk-Zuschläge anheben; P&I-Clubs und Rückversicherer prüfen Risiken, was Charterkosten belastet. Daten von Windward dokumentierten bereits Tankerumkehrungen nach Warnfunkaten. Marktteilnehmer beobachten die Lage mit Sorge und erhöhen Absicherungsaktivitäten weiterhin intensiv.
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 74,62USD auf Ariva Indikation (26. Juni 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.
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