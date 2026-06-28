Drohnenangriff im Golf von Oman stoppt Evakuierung – Ölpreis zieht an

Ein mutmaßlicher Drohnenangriff auf ein Frachtschiff im Golf von Oman hat die ohnehin fragile Entspannung in der Straße von Hormus erneut gefährdet und die Evakuierungsmaßnahmen der Weltschifffahrtsorganisation (IMO) vorläufig ausgesetzt. IMO-Generalsekretär Arsenio Dominguez kündigte an, die jüngst gestartete Evakuierung von rund 11.000 Seeleuten und die Durchfahrtskoordination zu überprüfen; die Sicherheit der Crews habe oberste Priorität. Nach US-Medienberichten, gestützt auf US-Beamte, traf eine Drohne der iranischen Revolutionsgarden ein unter singapurischer Flagge fahrendes Handelsschiff, das sich nicht im Rahmen des offiziellen Evakuierungsplans befunden habe. Die britische UKMTO-Behörde meldete Beschädigungen an der Brücke, jedoch keine Verletzten. Der internationale Schifffahrtsverband Bimco wies darauf hin, dass das Schiff die Meerenge über die Küstenverkehrszone Omans passierte.

Der Vorfall stellt die Umsetzung des kürzlich ausgehandelten Rahmenabkommens zwischen Washington und Teheran zur Wiederöffnung der Meerenge auf die Probe. Die Straße von Hormus ist für den globalen Öl- und Düngerhandel strategisch essenziell; wiederholte Sperrungen und Drohungen hatten den Verkehr bereits reduziert. Datenanbieter wie Kpler verzeichneten nach der teilweisen Entspannung nur noch rund 70 tägliche Durchfahrten gegenüber mehr als hundert vor Ausbruch der Feindseligkeiten. Marktreaktionen folgten prompt: Brent-Öl drehte nach anfänglichen Verlusten ins Plus und stieg bis auf rund 75,84 Dollar je Barrel.