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    Norwegen stockt RWE-Anteil auf – Barclays hebt Kursziel auf 68 €

    Norwegen stockt RWE-Anteil auf – Barclays hebt Kursziel auf 68 €
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    Die norwegische Staatsvertretung hat ihren Anteil an der RWE AG leicht aufgestockt und damit für Aufmerksamkeit am Markt gesorgt. In einer nach § 40 Abs. 1 WpHG veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung, datiert auf den 25. Juni 2026 (Schwellenberührung: 23. Juni), meldete das Ministry of Finance on behalf of the State of Norway – mitgeteilt über Norges Bank – einen Direktanteil von 28.773.747 RWE-Aktien, was 3,69 % der Stimmrechte entspricht. Hinzu kommen 106.232 verliehene Aktien bzw. Instrumente (0,01 %), womit die Gesamtsumme der angemeldeten Anteile 3,70 % beträgt. Zum Vergleich: In der letzten Meldung war der norwegische Bestand mit 2,94 % direkt und 0,18 % über Instrumente angegeben (Summe 3,12 %). Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG maßgeblichen Stimmrechte der RWE beläuft sich auf 779.985.169.

    Aus Sicht der Unternehmensführung und der Investoren ist die Meldung bemerkenswert, auch wenn die Beteiligung weiterhin deutlich unter Schwellen liegt, die Einfluss auf strategische Entscheidungen ermöglichen würden. Die norwegische Seite betont keine beherrschende Stellung; die Mitteilung weist zudem keine komplexe Konzernkette aus. Die leicht erhöhte Direktbeteiligung signalisiert jedoch ein anhaltendes Interesse eines großen, langfristig orientierten Staatsfonds beziehungsweise dessen Zentralbank als Asset-Manager an RWE – eine Bestätigung des Ratings der Aktie durch einen bedeutenden institutionellen Investor.

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    Parallel dazu untermaute die Investmentbank Barclays die positive Einschätzung der RWE-Papiere: Analyst Peter Crampton hob in einer Studie am 25. Juni das Kursziel von 66 auf 68 Euro an und beließ die Einstufung bei „Overweight“. Crampton bewertete insbesondere die Anteilsaufstockung RWEs am deutschen Netzbetreiber Amprion als klar positiven strategischen Schritt. Seiner Ansicht nach trägt die Beteiligung unmittelbar zum Ergebnis bei, stärkt das regulatorisch geprägte Geschäftssegment und passt zur Wachstumsstrategie des Konzerns im Bereich stabiler, regulierter Netzgeschäfte.

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    Für Anleger ergibt sich daraus ein doppeltes Signal: Das Engagement norwegischer Institutionen wirkt vertrauenerweckend, während die Analystenbewertung von Barclays die kurzfristigen Kursaussichten stützt. Operativ bleibt RWEs Kurs jedoch abhängig von Energiepreisen, regulatorischen Rahmenbedingungen und dem Fortgang der Netzinvestitionen. Insgesamt können beide Meldungen als Bestätigung einer marktstrategischen Konsolidierung RWEs interpretiert werden – die Aktie dürfte davon unter den aktuellen Marktlagen unterstützen.



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    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,35 % und einem Kurs von 54,10EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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