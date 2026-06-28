OHB & Rheinmetall starten SATCOM‑Offensive — Coup im Militärmarkt?

OHB SE hat an einem ereignisreichen 25. Juni 2026 mehrere Meldungen veröffentlicht, die das Bild des Bremer Raumfahrt- und Technologiekonzerns im deutschen Verteidigungs- und Satellitenkommunikationsmarkt schärfen. Zunächst informierte das Unternehmen gemäß § 41 WpHG über die neue Gesamtzahl der Stimmrechte: Durch die Ausgabe von Bezugsaktien erhöhte sich die Stimmrechtsbasis auf 20.820.293 Stimmen (Stand 25.06.2026). Mehrstimmrechte bestehen demnach nicht. Die Meldung dient der Transparenz gegenüber Kapitalmarktakteuren und dokumentiert die Kapitalstruktur nach der Kapitalmaßnahme.

Strategisch bedeutsamer sind zwei operative Entwicklungen: Zum einen haben OHB und die Rheinmetall AG mit einem gemeinsamen „KMU- und Start‑up‑Day“ rund 80 kleine und mittlere Unternehmen sowie Start‑ups in ein frühes, strukturiertes Auswahlverfahren für das Projekt SATCOMBw 4 eingebunden. Ziel ist der Aufbau eines belastbaren, souveränen deutschen industriellen Netzwerks für das geplante Satellitenkommunikationssystem der Bundeswehr. Die Partner haben bereits das Joint Venture „OHB Rheinmetall Space Networks“ gegründet und sich um den Auftrag des Bundesverteidigungsministeriums beworben. OHB betont die Bedeutung der Innovationskraft kleinerer Anbieter, Rheinmetall hebt Sicherheits-, Integrations- und Skalierungsanforderungen hervor. Für OHB bedeutet die Kooperation eine Stärkung der Position als Systemintegrator im Verteidigungssektor sowie Zugang zu zusätzlichen technologischen Kompetenzen und potenziellen Nachunternehmern — gleichzeitig bleibt die Vergabeentscheidung wettbewerbs‑ und politisch abhängig.

Zum anderen meldet die Tochter OHB Digital Connect den erfolgreichen Abschluss der Regeneration militärischer Bodenstationen im Auftrag des BAAINBw. Die mobilen Bodenstationen wurden schrittweise mit moderner SATCOM‑Hardware modernisiert; das finale Los umfasste vier regenerierte Einheiten. Die Umsetzung profitierte von der jüngeren Einbindung des Antennenherstellers MT Mechatronics in die OHB‑Gruppe, was die standortübergreifende Kompetenzbasis stärkt. Das Projekt liefert nicht nur einen Referenzauftrag in einem sicherheitsrelevanten Umfeld, sondern eröffnet Potenzial für Folgeaufträge in Betrieb, Wartung und Ausbildung — also wiederkehrende Einnahmequellen.

Insgesamt untermauern die Meldungen OHBs klare Ausrichtung auf militärische SATCOM‑Lösungen und das Ziel, als zentraler deutscher Akteur in einem hochpolitisierten Beschaffungsmarkt zu agieren. Chancen liegen in größeren Folgeaufträgen und einer gestärkten nationalen Lieferkette; Risiken bleiben in Form von Wettbewerbsdruck, politischen Entscheidungen und der Ausführungsqualität bestehen. OHB ist börsennotiert (ISIN DE0005936124, Prime Standard).

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,41 % und einem Kurs von 274,5EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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