VW spart hart: Bis zu 100.000 Jobs, Werke bedroht – Niedersachsen droht Veto

Vor diesem Hintergrund plädiert Lies zusätzlich für eine Umorientierung der Produktion: Er schlägt vor, künftig auch in China entwickelte Modelle in Deutschland zu fertigen, um die Auslastung der Werke zu stabilisieren, Beschäftigung zu sichern und Innovationschancen an die Standorte zu holen. Damit will er nicht Produktion verlagern, sondern zusätzliche Produkte in Europa ansiedeln – ein Vorschlag, der die angespannte Lage der Branche widerspiegelt, in der Rückgänge der Nachfrage auf verstärkten Wettbewerbsdruck und den zunehmenden Markteintritt chinesischer Hersteller treffen.

Die Debatte um einen verschärften Sparkurs beim Volkswagen-Konzern spitzt sich zu: Berichten zufolge prüft VW eine deutlich striktere Kostenstrategie, die weltweit bis zu 100.000 Stellen und die Schließung von bis zu vier deutschen Werken – namentlich Hannover, Emden und möglicherweise Zwickau – zur Folge haben könnte. In diese Diskussion mischt sich das Land Niedersachsen als mit 20 Prozent größter Einzelaktionär: Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) und seine Stellvertreterin Julia Willie Hamburg (Grüne) signalisierten unmissverständlich, dass sie Werksschließungen und ein Aufweichen der Mitbestimmung nicht akzeptieren werden. Das Land verfügt über Stimmrechte im Aufsichtsrat und gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern über eine Mehrheitsstellung; bei wesentlichen Entscheidungen steht ihm ein Veto zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Parallel treibt VW seine Portfolio-Bereinigung voran: Der Konzern verkauft 51 Prozent an seiner Großmotorentochter Everllence – ehemals MAN Energy Solutions – an den Finanzinvestor Bain Capital und erzielt einen Nettoerlös von 7,4 Milliarden Euro. VW behält mittelfristig 49 Prozent und sichert die fünf deutschen Standorte zumindest bis 2030 sowie einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen in diesem Zeitraum zu. Everllence soll sich auf Dekarbonisierung der Schifffahrt, Marineverteidigung, dezentrale Energieversorgung und Bedarfe von Rechenzentren konzentrieren; der Abschluss steht noch unter behördlichen Genehmigungen, die VW bis Ende 2026 erwartet.

Politisch wächst der Druck: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) warnte vor einem wirtschaftlichen „Herunterfahren“ Deutschlands und forderte Produktivitäts- und Kostensteigerungen, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen. VW selbst bestätigt die Erarbeitung eines Zukunftsplans zur Effizienzsteigerung und Nutzung technologischer Synergien, hält jedoch Detailfragen und konkrete Maßnahmen bislang zurück.

Analysten sehen in den Maßnahmen einen doppelten Effekt: Einerseits entlasteten Portfolioverkäufe wie der Everllence-Deal die Bilanz und schafften finanziellen Spielraum, andererseits erhöhten sie den Druck auf das verbleibende operative Geschäft, schnell Profitabilität zu erreichen. Für die Belegschaften und Zulieferer in Niedersachsen und Sachsen bleibt die Unsicherheit groß; kurzfristige Stabilität durch politische Eingriffe könnte langfristig nur durch klare Produkt- und Investitionsentscheidungen ersetzt werden. Beobachter erwarten in den kommenden Monaten intensive Verhandlungen zwischen Unternehmen, Arbeitnehmervertretern und Politik über Umsetzung, Zeitplan und sozialen Ausgleich Details.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,70 % und einem Kurs von 74,38EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar