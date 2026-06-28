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    Tesla baut Grünheide aus: 3.500 Jobs, Batterie-Werk und 7.500 Autos/Woche

    Tesla baut Grünheide aus: 3.500 Jobs, Batterie-Werk und 7.500 Autos/Woche
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla fährt die Produktion in seiner Gigafactory bei Grünheide weiter hoch und will entgegen dem Branchentrend kurzfristig Arbeitsplätze schaffen: Das Unternehmen kündigte an, ab Oktober die Fertigung um ein weiteres Fünftel auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche zu steigern und dafür 1.000 zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Bereits ab Juli soll ein Zwischenschritt auf 6.200 Fahrzeuge wöchentlich greifen; die Rekrutierung der ersten 1.000 Beschäftigten läuft laut Tesla-Sprecherin noch über Juli, rund 700 seien bereits an Bord.

    Insgesamt peilt Tesla inklusive des geplanten Ausbaus der Batteriezellfertigung die Schaffung von 3.500 neuen Arbeitsplätzen in Grünheide an. Für die Batteriezellen sollen mehr als 1.500 Fachkräfte hinzukommen; dafür sind Investitionen von knapp 250 Millionen US-Dollar (etwa 220 Mio. Euro) vorgesehen, um eine Kapazität von 18 Gigawattstunden pro Jahr vorzubereiten. Die Sprecherin betonte, dass die Suche nach qualifizierten Arbeitskräften gerade im Batterie-Bereich schwieriger sei. Zudem will Tesla rund 500 Leiharbeitnehmer im Jahresverlauf übernehmen.

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    Der Personalaufbau ist eine klare Standortentscheidung und signalisiert, dass Tesla seine europäischen Kapazitäten kräftig nutzen will. Mit 7.500 Fahrzeugen pro Woche läge die Jahresproduktion rechnerisch bei rund 375.000 Einheiten; das ursprüngliche Ziel von 500.000 pro Jahr in einer ersten Phase und langfristig eine Verdopplung auf eine Million bleibt damit vorerst relativiert. Die Pläne könnten jedoch den Weg für weitere Flächenausweitungen und den Bau bisher zurückgestellter Gebäude ebnen.

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    Die Maßnahme fällt in eine Phase der Nachfrageerholung: Im Mai wurden in Deutschland 5.111 Teslas neu zugelassen, ein Plus von 322 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und ein Marktanteil von 2,1 Prozent, was die Signale von gestiegener Nachfrage untermauert. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke bezeichnete das Werk als Jobmotor und kündigte staatliche Unterstützung an; Wirtschaftsministerin Martina Klement lobte die dauerhafte industrielle Substanz und wünschte sich, dass das „Tesla-Tempo“ im Land ankomme.

    Gleichzeitig bleiben Konfliktlinien bestehen: Umweltschützer warnen vor den Folgen, weil Teile der Fabrik in einem Wasserschutzgebiet liegen. Für Anleger und Industriepartner bedeutet der Vorstoß eine Beschleunigung der deutschen E-Mobilitätsinfrastruktur, während die praktische Umsetzung – vor allem Fachkräftegewinnung und Genehmigungsfragen – maßgeblich über Tempo und Umfang des Ausbaus entscheiden wird.



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