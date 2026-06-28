Mega‑Übernahme! Galaxy zahlt 81 € pro Nagarro‑Aktie – 93,5% Prämie

Parallel hat Galaxy mit der Lantano Beteiligungen GmbH, dem Vehikel der Gründerfamilie, einen Aktienkaufvertrag abgeschlossen, wonach Lantano ihre rund 20 % Beteiligung zum Angebotspreis verkaufen wird. Auch Mitglieder des Nagarro‑Vorstands kündigten an, ihre privat gehaltenen Aktien in das Angebot einzuliefern. Das Angebot ist an eine Mindestannahmeschwelle von 50 % plus einer Aktie aller ausstehenden Nagarro‑Aktien gebunden, einschließlich der von Lantano übernommenen Aktien. Ein Vollzug wird, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und sonstiger üblicher Bedingungen, für das vierte Quartal 2026 bzw. das erste Quartal 2027 erwartet.

Die IT‑Dienstleister Persistent Systems und seine Tochter Galaxy Germany Holding SE haben am 26. Juni 2026 eine verbindliche Zusammenschlussvereinbarung mit Nagarro SE unterzeichnet. Galaxy wird den Aktionären von Nagarro ein freiwilliges öffentliches Barübernahmeangebot über 81,00 Euro je Aktie unterbreiten. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 93,5 % auf den volumengewichteten Xetra‑Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate bis einschließlich 25. Juni 2026.

Vorstand und Aufsichtsrat von Nagarro befürworten die Transaktion und wollen den Aktionären nach Prüfung der vom Bieter zu veröffentlichenden Angebotsunterlage eine gemeinsame, begründete Annahmeempfehlung gemäß § 27 WpÜG geben. Die Angebotsunterlage wird der BaFin zur Prüfung vorgelegt und nach Gestattung unter www.galaxy-offer.com veröffentlicht.

Die Bieterin verpflichtet sich laut Vereinbarung, für zwei Jahre nach Vollzug keinen Beherrschungs‑ oder Gewinnabführungsvertrag einzugehen. Zugleich beabsichtigt sie, so bald wie praktisch und rechtlich möglich ein Delisting der Nagarro‑Aktien vom Prime Standard der Frankfurter Börse zu veranlassen. Als zentrales Ziel nennt der Käufer die Stärkung von Wachstum und Wettbewerbsposition durch verbesserten Kundenzugang, breitere Lieferpräsenz, erweiterte Kapazitäten und gesteigerte globale Umsetzungsstärke.

Rechtlich erfolgt das Angebot nach deutschem Recht (WpÜG) und unterliegt ergänzend bestimmten US‑Regelungen (Section 14(e) / Regulation 14E, Tier‑II‑Ausnahme). Es wird nicht in allen Jurisdiktionen angeboten; Veröffentlichung und Erwerb außerhalb Deutschlands erfolgen nur, soweit gesetzlich erlaubt. Die Bieterin behält sich das Recht vor, Aktien außerhalb des Angebots über die Börse oder außerbörslich zu erwerben, wobei gegebenenfalls eine Anhebung des Angebotspreises erfolgen muss.

Die Mitteilungen betonen, dass die endgültigen Angebotsbedingungen der noch zu veröffentlichenden Dokumentation vorbehalten sind und appellieren an Aktionäre, die Angebotsunterlage sorgfältig zu prüfen. Analysten würden einen solchen Aufschlag als ausgesprochen lukrativ für Anleger bewerten; die Zusage der Gründerfamilie und die geplanten Einlieferungen des Vorstands erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angebots und reduzieren das Free‑Float erheblich. Ein Delisting würde Nagarro als börsennotierte Einheit beenden und die kurzfristige Kursliquidität verringern, könnte aber langfristig operativen Spielraum für Integration und strategische Neuausrichtung erhöhen. Aktionäre werden auf die BaFin‑geprüfte Unterlage verwiesen. Weitere Details werden bald erwartet.

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +22,38 % und einem Kurs von 42,54EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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