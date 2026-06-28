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    Sicherheiten-Transfer sorgt für kurzfristigen Stimmrechts-Sprung bei Elmos

    Sicherheiten-Transfer sorgt für kurzfristigen Stimmrechts-Sprung bei Elmos
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    Elmos Semiconductor SE hat Ende Juni zwei aufeinanderfolgende Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 Abs. 1 WpHG veröffentlicht, die Änderungen in den zuzurechnenden Anteilen der DWS Investment GmbH dokumentieren. Am 25. Juni meldete Elmos, dass der Fondsmanager durch Erhalt von Eigenkapitalsicherheiten per 22. Juni seine zuzurechnenden Stimmrechte auf 3,37 Prozent der Stimmrechte erhöht sieht. In der Mitteilung werden 577.820 Aktien (ISIN DE0005677108) angegeben; die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG zugrunde gelegten Stimmrechte bleibt mit 17.160.000 ausgewiesen. Zu Instrumenten im Sinne des § 38 WpHG wurden keine Angaben gemacht. Als Meldegrund ist die Übertragung von Eigenkapitalsicherheiten per Eigentumsübertragung genannt.

    Nur einen Tag später informierte Elmos mit Datum 26. Juni, dass die zuvor empfangenen Sicherheiten wieder zurückgegeben worden seien. Die DWS weist damit zum 23. Juni einen zuzurechnenden Anteil von 2,80 Prozent aus, entsprechend 480.045 Aktien. Auch hier bleiben keine derivativen Instrumente gemeldet, und es wird bestätigt, dass die DWS weder beherrscht noch beherrscht wird von Unternehmen, die weitere Stimmrechte an Elmos halten würden.

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    Die beiden Meldungen dokumentieren eine kurzfristige Schwankung des meldepflichtigen Anteils infolge von collateralbezogenen Transaktionen. Solche Übertragungen von Eigentumstiteln als Sicherheiten sind gängige Praxis im Asset Management; sie können passageres Überschreiten oder Unterschreiten meldepflichtiger Schwellen zur Folge haben, ohne dass sich das wirtschaftliche Anlageengagement dauerhaft ändert. Für die Kapitalmarktteilnehmer ist relevant, dass die Schwellenberührungen transparent gemacht wurden und die Gesamtstimmrechtsbasis unverändert blieb.

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    Aus marktwirtschaftlicher Sicht dürften die kurzzeitigen Schwankungen der gemeldeten Stimmrechtsanteile kaum unmittelbare Kurswirkungen haben, zumal die berichteten Anteile deutlich unter strategischen Schwellen wie 5 oder 10 Prozent liegen. Gleichwohl sind solche Offenlegungen für die Corporate-Governance-Praxis von Bedeutung: Sie ermöglichen Transparenz darüber, welche Vermögensverwalter temporär Stimmrechte halten oder kontrollieren können. Für Marktteilnehmer ist ferner relevant, ob ähnliche Sicherheitenbeziehungen bei anderen institutionellen Anlegern bestehen, da kumulierte Zurechnungen Einfluss auf Abstimmungsmehrheiten haben könnten. Analysten sollten die Meldungen in ihre Inhaber- und Stimmrechtsüberwachung integrieren und gegebenenfalls bei Volatilität in der Inhaberstruktur ihre Risikomodelle anpassen. Investoren, die besonderen Wert auf Mitbestimmung legen, sollten Positionen und mögliche Stimmrechtsübertragungen regelmäßig überprüfen und bei Fragen den Emittenten kontaktieren oder sich für Details an ihre Depotbank wenden.



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    ISIN:DE0005677108WKN:567710
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    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 176,6EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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