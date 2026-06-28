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    Zwei Großinvestoren reduzieren SUSS MicroTec‑Anteil unter 3% – Gründe offen

    Zwei Großinvestoren reduzieren SUSS MicroTec‑Anteil unter 3% – Gründe offen
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    Zwei institutionelle Investoren haben mit Stimmrechtsmitteilungen an die Börse am 25. Juni 2026 ihren Anteil an der SUSS MicroTec SE unter die meldepflichtige Schwelle von drei Prozent abgesenkt. Die Meldungen, übermittelt via EQS News gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, dokumentieren den formalen Eigentümerwechsel in den öffentlichen Register- und Meldepflichten, lassen aber die genauen Transaktionsgründe offen.

    Erste Meldung: Van Lanschot Kempen Investment Management N.V. (Amsterdam) gab an, dass am 24. Juni 2026 die Schwelle berührt wurde. Nach der Mitteilung hält der Verwalter 567.977 Stimmrechte, was 2,97 Prozent der Gesamtstimmen entspricht. Damit fällt der gemeldete Anteil deutlich unter den zuvor ausgewiesenen Wert von 4,99 Prozent. In den Unterlagen werden keinerlei derivativen Instrumente angegeben (0 %), und es wird ausdrücklich erklärt, dass Van Lanschot Kempen weder beherrscht noch von einer anderen Gesellschaft beherrscht wird, die Stimmrechte an SUSS MicroTec halten.

    Zweite Meldung: Kempen Oranje Participaties N.V. (ebenfalls Amsterdam) meldete am 23. Juni 2026 eine Schwellenberührung. Zum Zeitpunkt der Meldung werden 565.000 Stimmrechte angegeben, entsprechend 2,96 Prozent. Auch hier gab es zuvor eine Meldung mit einem höheren Anteil (4,89 %). Wie bei der ersten Mitteilung sind keine Instrumente im Sinne von § 38 WpHG angeführt; die Beteiligung wird als direkt gehalten angegeben. Ebenso besteht nach eigenen Angaben keine Beherrschungsstruktur, die auf Zurechnung schließen ließe.

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    Beide Mitteilungen nennen als Referenz die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG zu berücksichtigenden Stimmrechte von 19.115.538. Die Veröffentlichungen enthalten keine Angaben zu Kauf- oder Verkaufszeitpunkten, Transaktionsvolumina in Euro oder zu möglichen Gründen wie Portfolioumschichtungen, Gewinnmitnahmen oder Rebalancing. Der formale Grund der Meldungen ist jeweils „Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten“.

    Für SUSS MicroTec SE sind die Meldungen in erster Linie verwaltungsrechtlich relevant: Sie dokumentieren, dass zwei zuvor nennenswerte institutionelle Investoren ihre direkten Beteiligungen unter die Drei-Prozent-Schwelle reduziert haben. Operative Auswirkungen auf die Unternehmensführung erscheinen damit nicht gegeben; es handelt sich nicht um eine Kontrollverschiebung. Marktteilnehmer und Beobachter werden indes mögliche weitere Verkäufe oder Veränderungen in der Investorenstruktur aufmerksam verfolgen, da sich die Streubesitzstruktur und damit auch die Stimmrechtsverteilung ändern können.



    SUESS MicroTec

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    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 93,80EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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