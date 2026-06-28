GLI & Grondbach übernehmen InnoTec – 30% Dividende erzwingen, Pflichtangebot

Zentrales Element der Abstimmungsvereinbarung ist die Verpflichtung, in der Hauptversammlung eine Mindestausschüttung von mindestens 30,00 % des Konzernjahresüberschusses je Geschäftsjahr durchzusetzen. Die beteiligten Gesellschaften und Personen bringen zusammen eine substantielle Stimmrechtsmacht ein: Das abgestimmte Paket umfasst nach den Mitteilungen konkrete Aktienpositionen, die zu einem unmittelbaren und zugerechneten Stimmrechtsanteil von rund 30 bis knapp über 40 Prozent bei den jeweiligen Parteien führen.

Die GLI Beteiligungsgesellschaft mbH und die Grondbach GmbH haben am 25. Juni 2026 nach eigenen Angaben die Kontrolle über die InnoTec TSS AG (ISIN DE0005405104) übernommen. Grundlage ist eine dauerhafte und verbindliche Abstimmungsvereinbarung („acting in concert“) mit den weiteren Kontrollerwerbern Dr. Gerson Link und Reinhart Zech von Hymmen. Durch Stimmrechtszurechnung nach den relevanten Vorschriften des WpÜG erlangen die Bieter somit die Beherrschung der Gesellschaft, ohne dass InnoTec selbst Vertragspartei der Vereinbarung ist.

Als unmittelbar daraus folgende rechtliche Konsequenz kündigen die Bieter ein öffentliches Pflichtangebot gemäß § 35 Abs. 2 WpÜG zum Erwerb sämtlicher Aktien der InnoTec TSS AG an. Das Angebot soll zum gesetzlichen Mindestpreis erfolgen, definiert als der gewichtete durchschnittliche inländische Börsenkurs der Aktie in den drei Monaten vor der Veröffentlichung. Die Angebotsunterlage wird nach Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) online unter https://gligro-pflichtangebot.de/ zur Verfügung gestellt; zusätzlich wird eine Bekanntmachung im Bundesanzeiger erfolgen.

Die Bieter betonen, dass das Pflichtangebot auch befreiende Wirkung für die weiteren Kontrollerwerber haben soll, sodass diese kein separates Angebot veröffentlichen werden. InnoTec weist darauf hin, dass es an den Absprachen nicht beteiligt war und keine Vereinbarungen zur Durchführung des Angebots getroffen hat. Rechtlich wird das Verfahren ausschließlich nach deutschem Recht abgewickelt; internationale Zulassungen oder Genehmigungen sind nicht vorgesehen, weshalb ausländische Investoren keine zusätzlichen Anlegerschutzrechte erwarten sollten.

Für den Markt bedeutet die Ankündigung zwei Dinge: Erstens signalisiert sie eine strategische Priorisierung von Dividenden- bzw. Ausschüttungsmaßnahmen, was für einkommensorientierte Anleger positiv sein kann. Zweitens ist ein Pflichtangebot zum Mindestpreis aus Sicht der Minderheitsaktionäre finanziell tendenziell nachteilig und könnte den Weg zu einer vollständigen Übernahme ebnen. Maßgebliche nächste Schritte sind die Freigabe und Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin und die anschließende Entscheidung der Aktionäre über das Angebot.

Die InnoTec TSS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 7,85EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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