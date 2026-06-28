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    EasyJet weist Castlelake-Offerte zurück – Fristverlängerung bis 5. Juli

    EasyJet weist Castlelake-Offerte zurück – Fristverlängerung bis 5. Juli
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    Easyjet hat ein weiteres Übernahmeangebot des US-Investors Castlelake abgewiesen und zugleich dem Bieter mehr Zeit und eingeschränkten Informationszugang eingeräumt. Das nun bereits vierte unverbindliche Angebot lag bei 6,50 Pfund je Aktie – 25 Pence mehr als zuvor –, wurde von der Billigairline aber erneut als deutlich zu niedrig bewertet. Der Easyjet-Vorstand bemängelt zudem erhebliche Zweifel an der Umsetzbarkeit eines Deals und verweist auf mögliche Wertverluste, die durch den zeitlichen Aufwand einer Übernahme entstünden.

    Die britische Gesellschaft sieht sich in einer “Position der Stärke”: Solide Finanzen, hohe Kundenzufriedenheit und gute Mitarbeiterbindung stünden dem Angebot entgegen, heißt es von Unternehmensseite. Easyjet bekräftigte zudem ihre mittelfristigen Ziele und das Ziel eines Vorsteuergewinns von mehr als einer Milliarde Pfund. An der Börse reagierte die Aktie positiv: Sie gewann rund 6,5 Prozent, notierte aber weiterhin deutlich unter dem gebotenen Preis – ein Indiz, dass Anleger Zweifel an der Realisierung eines Angebots zu diesem Niveau haben.

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    Clastlelake erhielt die Fristverlängerung bis zum 5. Juli, um entweder ein verbindliches Übernahmeangebot einzureichen oder das Vorhaben endgültig aufzugeben. Easyjet signalisierte, dass ein begrenzter Zugang zu finanziellen Informationen dem Investor helfen könne, ein attraktiveres Gebot vorzulegen. Zugleich fordert der Vorstand “zufriedenstellende” Zusicherungen, insbesondere hinsichtlich der Frage, wie schnell und in welcher Form eine Transaktion umzusetzen wäre.

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    Ein zentrales Hindernis für Castlelake ist die Eigentümerstruktur: Als US-Investor kann das Unternehmen keine Mehrheit an einer europäischen Fluggesellschaft erwerben und ist auf Partner mit EU-Staatsbürgerschaft angewiesen. Castlelake nannte in seinem jüngsten Papier die ehemaligen Luftfahrtexperten Peter Bellew und Mark Breen als mögliche Kooperationspartner. Die Nennung vergangener Führungskräfte unterstreicht das strategische Kalkül des Investors, wirft aber gleichzeitig Fragen zu Governance und Zukunftsausrichtung von Easyjet auf.

    Der öffentliche Schlagabtausch zwischen den Parteien bleibt intensiv: Castlelake kritisiert den Easyjet-Vorstand, nicht ernsthaft verhandeln zu wollen, und wandte sich direkt an die Aktionäre. Easyjet wiederum bezeichnete die Annäherungsversuche als “äußerst opportunistisch” und warnte vor einem Schnäppchenverkauf.

    Ausblick: Entscheidend werden nun weitere Einsichten in die Unternehmenszahlen und mögliche Zugeständnisse beim Governance-Modell sein. Sollte Castlelake sein Gebot substantiell anheben und glaubhafte Partner sowie Umsetzungspläne vorlegen, könnte eine ernsthafte Offerte folgen. Andernfalls dürfte die Frist zum 5. Juli das Ende der Übernahmefantasien markieren.



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