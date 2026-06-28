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    Morgan Stanley überschreitet 3% bei Scout24 — kurzfristige Stimmrechtswende

    Morgan Stanley überschreitet 3% bei Scout24 — kurzfristige Stimmrechtswende
    Foto: Scout24 SE

    Morgan Stanley hat in zwei aufeinanderfolgenden Stimmrechtsmitteilungen gegenüber Scout24 SE leichte Positionsverschiebungen offenbart, die Anleger und Beobachter im Blick behalten sollten. Die Mitteilungen wurden am 25. und 26. Juni 2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG über EQS News europaweit verbreitet.

    Kernaussage: Am 19. Juni 2026 erreichte Morgan Stanley eine zurechenbare Stimmrechtsposition von 3,01 Prozent an Scout24 (ISIN DE000A12DM80). Hinzu kamen Instrumente in Gestalt eines Rückübertragungsanspruchs aus Wertpapierleihe in Höhe von 231.782 Stimmrechten (0,32 Prozent), so dass die Gesamtquote bei 3,33 Prozent der nach § 41 WpHG ausgewiesenen 73,5 Millionen Stimmen lag. In der Folge reduzierte sich der direkt zurechenbare Anteil: Am 22. Juni 2026 wies Morgan Stanley noch 2,82 Prozent (2.070.496 Stimmrechte) aus; zeitgleich stiegen die durch Wertpapierleihe zurückzugebenden Instrumente auf 264.641 Stimmrechte (0,36 Prozent). Die kumulierte Quote belief sich damit auf 3,18 Prozent.

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    Rechtliche und marktliche Einordnung: Die Meldungen zeigen eine Lage knapp oberhalb bzw. knapp unterhalb relevanter Meldeschwellen. Die zunächst deklarierte Überschreitung der 3-Prozent-Marke und die anschließende Reduktion verdeutlichen typisches Marktverhalten großer Finanzinstitute – aktive Handelspositionen, Anpassungen in Prime‑Brokerage-Strukturen oder Rückgaben verliehener Aktien können kurzfristig Stimmrechtsquoten verändern. Die Instrumente sind als jederzeit rückrufbare Rückübertragungsansprüche aus Wertpapierleihe klassifiziert, also keine dauerhaften Derivate oder optionsähnlichen Rechte mit finanzieller Abwicklung.

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    Corporate‑Governance-Aspekt: Morgan Stanley betont, dass weder eine Beherrschung des Mitteilungspflichtigen vorliegt noch dass der Mitteilungspflichtige andere Unternehmen kontrolliert, die Stimmrechte an Scout24 halten. Eine ausführliche Kette von Tochtergesellschaften wird genannt, ohne dass einzelne Einheiten die Schwellen eigenständig überschreiten. Damit ist aus den Mitteilungen kein strategischer Anspruch auf Kontrolle oder Einflussnahme ableitbar; vielmehr handelt es sich nach Lage der veröffentlichten Fakten um handelsbedingte Positionsanpassungen.

    Ausblick: Für Aktionäre von Scout24 bleibt relevant, dass Großbanken wie Morgan Stanley durch kurzfristige Fluktuationen von Stimmrechten Reputationseffekte oder Abstimmungsdynamiken auslösen können, insbesondere wenn Hauptversammlungen oder relevante Beschlussfassungen anstehen. Marktteilnehmer sollten bei der Bewertung solcher Meldungen zwischen temporären technischen Positionen (Wertpapierleihe) und dauerhaften Beteiligungsstrategien unterscheiden.



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    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8
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    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 72,35EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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