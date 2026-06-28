Jetzt entscheidende Woche: EasyJet-Deadline, Inflations- und PMI-Alarm

Ausblick Woche 29. Juni–9. Juli: Die folgenden zwei Wochen sind geprägt von einer Flut von Einkaufsmanagerindizes, Inflationszahlen und Unternehmensberichten, die den Markttrend in der zweiten Jahreshälfte mitbestimmen können. Am Montag meldet Prosus Jahreszahlen, während Nagarro und Snowflake Hauptversammlungen haben. Parallel liefern Japan, China und diverse europäische Staaten PMI-, Inflations- und Produktionsdaten, darunter am 1. Juli die vorläufigen Eurozone-Verbraucherpreise und am 2. Juli wichtige US-Arbeitsmarktdaten.

Freitag, 26. Juni: Der Börsenblick richtet sich vor allem auf wenige, aber gewichtige Termine. Auf Unternehmensebene stehen die Hauptversammlungen von Dermapharm (10:00 Uhr) und Kingfisher (11:00 Uhr) im Kalender; signalgebend könnte vor allem das Ende der Angebotsfrist des US-Investors Castlelake für EasyJet (17:00 Uhr) sein, das die Luftfahrtaktie bzw. Sektorübernahmen erneut in den Fokus rücken könnte. Konjunkturseitig dürften die Tokio-Verbraucherpreise (01:30 MESZ) sowie erste Indikatoren aus Schweden und Italien den Tageshandel prägen. In den USA stehen vorbörslich die vorläufigen Großhandelslagerbestände für Mai und am Nachmittag die endgültige Uni-Michigan-Umfrage zum Verbrauchervertrauen an – Daten, die die Einschätzung zur Nachfrage- und Preisentwicklung ergänzen.

Zentrale Konjunkturereignisse: Mehrere vorläufige und endgültige PMI-Veröffentlichungen (global) sowie die US-Arbeitsmarktindikatoren ADP (1. Juli), JOLTS (30. Juni) und der US-Arbeitsmarktbericht (2. Juli) werden genau beäugt. Auf Länderebene stehen Verbraucherpreise in Frankreich, Polen und weiteren EU-Staaten, die EZB-Geldmengenveröffentlichung und das Sentix-Investorenvertrauen an – relevant für die Zins- und Wachstumserwartungen.

Unternehmen und Ergebnisse: Neben ausgewählten Hauptversammlungen (Sainsbury, Telefonica D, Voestalpine, Meta) kommen Quartalsberichte großer Player: Nike (30. Juni), General Mills (1. Juli), Pepsico (9. Juli). Diese Veröffentlichungen geben Einblick in Konsumnachfrage und Margendruck.

Politik, Regulierung, Sonstiges: Am 29. Juni tagt das Zentralbanken-Forum der EZB in Sintra – ein Treffpunkt für Diskussionen zu Innovation, Wachstum und Stabilität. Zum 1. Juli treten verschärfte EU-Zollregeln für Stahlimporte in Kraft; zudem gelten neue Pauschalzoll-Regelungen für Kleinsendungen. Ein ökonomischer Meilenstein ist die Eröffnung der Infineon „Smart Power Fab“ in Dresden (2. Juli), die Kapazitäten für Halbleiter ausbaut und rund 1.000 Arbeitsplätze bringen soll. Hinweis für Anleger: Wegen des US-Unabhängigkeitstags verschieben sich Börsenöffnungen Anfang Juli, was die Liquidität beeinflussen kann.

Insgesamt bieten die kommenden Tage zahlreiche Impulse – von Firmenstrategien über Inflation bis hin zu globalen PMI-Signalen – die die Ausrichtung der Märkte in Sommermonaten prägen dürften.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 596,4PKT auf Ariva Indikation (26. Juni 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.