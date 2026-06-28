Überraschung: flatexDEGIRO erreicht 2026-Ziele ein Jahr früher

Als Treiber nennt das Management das deutliche Wachstum im ersten Halbjahr 2026, gestützt durch starke Neukundengewinnung, höhere Handelsaktivität bestehender Kunden, den Ausbau des Produktangebots sowie ein positiveres Zinsumfeld. Höhere Barbestände bei Kunden, ein wachsendes Wertpapierkreditbuch und eine aktivere Treasury-Strategie hätten den Zinsertrag ausgeweitet. Trotz fortgesetzter Investitionen in Produkte, Service und Marketing behalte flatexDEGIRO die Kostenkontrolle und profitiere von operativer Skalierbarkeit.

flatexDEGIRO SE hat seine Prognose für 2026 deutlich angehoben und erwartet nun einen Umsatz von rund 650 Millionen Euro sowie ein Konzernergebnis von etwa 200 Millionen Euro. Damit würden die ursprünglich für 2027 gesetzten Ziele – Umsatz und Ergebnis jeweils um rund 650 bzw. 200 Millionen Euro – bereits ein Jahr früher erreicht. Die neue Umsatzprognose entspricht einem Wachstum von etwa 16 Prozent gegenüber 2025; das Konzernergebnis soll rund 25 Prozent über dem Vorjahr liegen. Zuvor hatte der Vorstand ein Umsatzwachstum von fünf bis zehn Prozent (rund 588–616 Millionen Euro) und ein Ergebniswachstum von fünf bis fünfzehn Prozent (rund 168–184 Millionen Euro) für 2026 erwartet.

Unternehmenschef Oliver Behrens betonte, die vorzeitig erreichten Ziele zeigten die Leistungsfähigkeit der Plattform, die strategische Umsetzung und die strukturellen Chancen im europäischen Vermögensaufbaumarkt. CFO Dr. Benon Janos hob die Qualität des Wachstums hervor: Höhere Umsätze würden überproportional in Gewinne und Cash-Generierung umgesetzt. Bei Erreichen des erwarteten Konzernergebnisses wäre 2026 das dritte Jahr in Folge mit einem Gewinnanstieg von mindestens 40 Millionen Euro.

Das Management kündigte an, im Februar 2027 eine neue Mittelfristprognose vorzulegen, die auf dem nun höheren Ausgangsniveau basieren soll. Die vorläufigen Halbjahresergebnisse werden am 22. Juli 2026 nach Börsenschluss veröffentlicht. flatexDEGIRO verweist auf strukturelle Wachstumstreiber wie anstehende Rentenreformen und die zunehmende Beteiligung privater Anleger in Europa sowie auf seine Breite: Mehr als 3,6 Millionen Kunden in 16 Ländern, über 100 Milliarden Euro verwahrtes Vermögen und rund 75 Millionen Transaktionen im Jahr 2025.

Die Mitteilung erfolgte als Insiderinformation nach Artikel 17 der EU-Verordnung 596/2014. Kontaktdaten für Investor Relations sind angeführt. Aktieninformation: ISIN DE000FTG1111, Notierung u. a. im MDAX.

Für Investoren signalisiert die Anhebung der Prognose sowohl operative Stärke als auch finanzielle Flexibilität: flatexDEGIRO betont, weiterhin in Produktinnovationen und Kundenwachstum zu investieren, zugleich aber die Rendite für Aktionäre im Rahmen der bestehenden Dividendenpolitik zu steigern. Analysten werden die Halbjahreszahlen am 22. Juli und die neuen mittelfristigen Ziele im Februar 2027 nutzen, um die Nachhaltigkeit des beschleunigten Wachstums sowie mögliche Risiken aus Marktzyklen, Zinsentwicklung und Wettbewerbsdruck zu bewerten. Die Aktie dürfte entsprechend auf Nachrichtenlage kurzfristig reagieren und volatil.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 36,80EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.