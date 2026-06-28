Strüngmann-Finalisten enthüllt — HELIOS SOLAR startet IPO‑Zeichnung

Die jüngsten Mitteilungen aus den Bereichen Life Sciences und Erneuerbare Energien markieren zwei unterschiedliche, aber für die jeweiligen Märkte bedeutsame Entwicklungen: Die Finalisten des Strüngmann Awards 2026 stehen fest, und das Photovoltaikunternehmen HELIOS SOLAR AG startet seine Zeichnungsfrist für den Börsengang.

Der Strüngmann Award, der bereits zum dritten Mal herausragende Unternehmerinnen und Unternehmer der Life-Sciences-Branche in der DACH-Region auszeichnet, hat drei Finalisten nominiert: Dr. Stefano Portolano (Azafaros), Prof. Dr. med. Wieland Sommer (Jacobian) und Dr. Jonathan Talbot (Mosanna Therapeutics / Melodia Therapeutics). Der mit 100.000 Euro dotierte Preis würdigt Gründerpersönlichkeiten, die wissenschaftliche Innovationen in marktgängige, patientenrelevante Lösungen überführen. Portolano wird für seine Führung bei Azafaros hervorgehoben: Das Biotech-Unternehmen entwickelt Nizubaglustat zur Behandlung vererbter lysosomaler Speicherkrankheiten; nach positiven Phase‑II‑Daten startete 2025 ein Phase‑III-Programm, gestützt durch eine Series‑B-Finanzierung über 132 Mio. Euro. Sommer hat mit Jacobian (ehemals Smart Reporting) die radiologische Befundung digitalisiert; die Plattform verarbeitet über 80 Mio. Befunde jährlich und expandierte international, unter anderem durch die Übernahme von Fluency for Imaging 2025. Talbot zeichnete sich durch die Entwicklung von MOS‑118 gegen obstruktive Schlafapnoe bis in Phase‑I und durch die Gründung von Melodia Therapeutics aus, das oral verfügbare Therapien für neutrophil‑getriebene Entzündungen entwickelt (Leadkandidat MLD‑151). Die Juryentscheidung fällt nach Präsentationen vor Fachgremien; die Preisverleihung ist für den 15. September 2026 geplant.

Parallel dazu startet die HELIOS SOLAR AG die öffentliche Zeichnung ihres IPO im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Vom 29. Juni bis 13. Juli 2026 werden bis zu 7,6 Millionen bestehende Aktien zu je 4,00 Euro angeboten, was ein maximales Platzierungsvolumen von rund 30,4 Mio. Euro ergibt. Die Mittel sollen vor allem das Geschäft in Malaysia stärken sowie die Expansion nach Deutschland, Europa und Kambodscha finanzieren; zudem ist Singapur ein Fokus. Die Erstnotiz ist für den 28. Juli 2026 geplant. Altaktionäre haben sich zu einem 36‑monatigen Lock‑up verpflichtet. SMC fungiert als Lead Manager; der von der BaFin gebilligte Prospekt ist veröffentlicht. Die Mitteilung enthält klassische Haftungs‑ und Risikohinweise: Ein Investment ist mit erheblichen Risiken verbunden und sollte ausschließlich auf Basis des Prospekts erfolgen.

Beide Meldungen verdeutlichen zentrale Trends: Im Life‑Sciences‑Sektor rückt die Kommerzialisierung klinisch relevanter Innovationen in den Mittelpunkt, während im ESG‑relevanten Energiesektor Kapitalmarkttransaktionen das Wachstum regional fokussierter Anbieter finanzieren.

Blei wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 1.873PKT auf Ariva Indikation (26. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.