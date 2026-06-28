🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Händler senken Preise für Markenkaffee

    Für Sie zusammengefasst
    • Große Händler senken Preise für Markenkaffee bundesweit
    • Lidl, Kaufland und Aldi senkten Preise für Jacobs
    • Schlechte Ernten trieben Preise, Niveau über 2020
    Händler senken Preise für Markenkaffee
    Foto: Siarhei - 356130783

    STUTTGART/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach den ersten Preissenkungen bei Eigenmarken wird nun auch Kaffee von Jacobs, Lavazza und Co. wieder etwas günstiger. Die großen Lebensmittelhändler senken die Preise dieser Marken. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

    Der Discounter Lidl hat nach eigenen Angaben bereits vor gut einer Woche die Preise für Markenkaffee gesenkt - um bis zu zehn Prozent. Konkret kostet etwa Jacobs Krönung in der 500-Gramm-Packung nun 9,99 Euro statt bisher 10,49 Euro. Das gilt auch für Dallmayr Prodomo. Lavazza Crema e Aroma in der Ein-Kilogramm-Packung ist für 19,99 Euro statt 20,99 Euro erhältlich. Der Preis für ein Kilo Melitta BellaCrema fällt von 19,99 Euro auf 17,99 Euro.

    Auch Kaufland hat die Preise für vergleichbare Produkte bundesweit angepasst und nennt dieselben Endpreise. Aldi Nord und Aldi Süd haben nach eigenen Angaben zu Wochenbeginn ebenfalls dauerhaft Preise bestimmter Marken gesenkt - unter anderem für Lavazza Crema e Aroma und Jacobs Krönung.

    Auch andere Händler senken Preise

    Die meisten anderen großen Händler kündigten ebenfalls Preissenkungen an, aber teils ohne konkrete Marken und Preise zu nennen. "Bei den Eigenmarken ist das zum Teil schon geschehen, weitere Reduzierungen folgen", hieß es etwa von Edeka. Rewe und Penny wollen nach eigenen Angaben ebenfalls die Preise für die genannten Produkte anpassen. Eine Netto-Sprecherin teilte mit, man senke die Preise marktkonform. Das betreffe auch die Markenprodukte.

    Norma erklärte hingegen, keine weiteren Preissenkungen vorzunehmen. Der Discounter verweist auf eine Mitte Mai verkündete Preissenkung, die bis heute Bestand habe. Damals wurden 14 Kaffeeprodukte der Eigenmarken günstiger.

    Starker Preisanstieg wegen schlechter Ernten

    In den vergangenen Jahren hatten Kundinnen und Kunden beim Kaffee immer wieder kräftige Preissprünge erlebt - insbesondere ausgelöst durch höhere Rohstoffkosten nach schlechten Ernten in wichtigen Anbauländern. So verwiesen Händler und Experten bei früheren Preisanstiegen auf Trockenheit und schwache Ernten, vor allem im wichtigsten Erzeugerland Brasilien.

    Im Einzelhandel folgten auf die teils deutlichen Preisaufschläge nun seit Herbst 2025 erste Rückgänge: Im Oktober 2025 senkten große Ketten die Preise ihrer Eigenmarken erstmals nach längerer Zeit wieder leicht, im Mai 2026 folgte eine weitere Runde mit Abschlägen von bis zu 50 Cent je Packung. Trotz der jüngsten Entspannung liegt das Preisniveau nach Angaben des Statistischen Bundesamts weiterhin deutlich über dem von 2020./jwe/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Händler senken Preise für Markenkaffee Nach den ersten Preissenkungen bei Eigenmarken wird nun auch Kaffee von Jacobs, Lavazza und Co. wieder etwas günstiger. Die großen Lebensmittelhändler senken die Preise dieser Marken. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     