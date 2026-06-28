Erneut Temperaturrekord in Deutschland
41,5 Grad gemessen
Für Sie zusammengefasst
- Zweiter Tag in Folge mit neuem Temperaturrekord
- Vorläufiger Höchstwert 41,5 Grad um 16:20 Uhr
- Messung in Möckern-Drewitz vom DWD bestätigt
Foto: Siarhei - 356130783
OFFENBACH (dpa-AFX) - Den zweiten Tag in Folge hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach vorläufigen Angaben einen Temperaturrekord in Deutschland registriert: Der vorläufige Höchstwert von 41,5 Grad wurde um 16.20 Uhr in Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt gemessen, wie der Wetterdienst auf Anfrage mitteilte./lig/DP/zb
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