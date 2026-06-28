ROUNDUP 2
USA und Iran liefern sich Angriffe - Explosionen am Golf
- US-Streitkräfte führten weiteren Vergeltungsschlag durch
- IRGC griff Ziele in Kuwait und Bahrain mit Raketen an
- Gegenseitige Vergeltung droht regionale Eskalation
WASHINGTON/TEHERAN/KUWAIT/MANAMA (dpa-AFX) - Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran nehmen weiter zu. In der Nacht verübten US-Streitkräfte nach eigenen Angaben erneut einen Vergeltungsschlag gegen den Iran. Mehrere Ziele - darunter Luftabwehrstellungen, Drohnenlager und Überwachungsinfrastruktur - seien angegriffen worden, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom mit. Grund sei ein Angriff des Irans auf einen Frachter gewesen.
Die Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) reagierten prompt. Eigenen Angaben zufolge griff die iranische Eliteeinheit Ziele in den mit den USA verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain an. In den frühen Morgenstunden hätten die Marine und Luftwaffe in einem gemeinsamen Raketen- und Drohneneinsatz acht wichtige Infrastrukturziele der US-Armee in den beiden Ländern zerstört, teilten die Revolutionsgarden über ihren Kanal Sepah News mit. Es handle sich um Ziele auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ali Al-Salem in Kuwait und der 5. US-Marineflotte in Mina Salman, Bahrain.
Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Eine Reaktion der USA stand noch aus. Die kuwaitische Armee hatte in der Nacht auf der Plattform X mitgeteilt, die Luftabwehr wehre feindliche Raketen- und Drohnenangriffe ab. Der iranische Sender Press TV berichtete auch über Explosionen in Bahrain. Das Innenministerium von Bahrain teilte auf X mit, es seien Alarmsirenen ausgelöst worden. Die Einwohner des Landes wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu begeben. Die gegenseitigen Vergeltungsschläge drohen, die Lage im Nahen Osten weiter zu eskalieren.
Zweiter US-Angriff auf Iran seit Rahmenabkommen
Es war bereits der zweite US-Angriff auf den Iran seit der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den beiden Ländern Mitte Juni. Erst in der Nacht zum Samstag hatten die USA gemeldet, iranische Raketen- und Drohnenlagerstätten sowie küstennahe Radaranlagen aus der Luft angegriffen zu haben - als Reaktion auf die Attacke auf ein Frachtschiff am Donnerstag. "Es ist ein größerer Angriff als gestern Abend", sagte ein hochrangiger US-Beamter dem Sender Fox News zu dem jüngsten Vergeltungsschlag. Laut Centcom griffen die USA zehn iranische Militärziele in und entlang der Straße von Hormus an.
Der iranische Staatssender Irib meldete in der Nacht, in einem Dorf bei der Stadt Sirik seien Explosionsgeräusche zu hören gewesen. Wenig später hieß es, Geschosse seien in einen Kommunikationsturm eingeschlagen. Vier Geschosse schlugen laut Irib in Außenbezirken der iranischen Hafenstadt Bandar-Lengeh in der Provinz Hormusgan ein. Auch auf der Insel Gheschm in der Straße von Hormus soll es demnach Einschläge gegeben haben.
Am Samstag hatte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt UKMTO mitgeteilt, dass ein Frachtschiff von einem unbekannten Geschoss getroffen worden sei. Die genauen Hintergründe dieses Vorfalls blieben aber zunächst unklar. Laut Centcom handelte es sich bei dem Schiff um die unter panamaischer Flagge fahrende "Kiku". Der Tanker sei am Donnerstag in Katar ausgelaufen und auf dem Weg in die Vereinigten Arabischen Emirate gewesen, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf einen US-Beamten.
Trump droht dem Iran
US-Präsident Donald Trump zeigte sich auf der Plattform Truth Social unterdessen verärgert über den Iran. Der US-Angriff sei die Vergeltung für einen erneuten Verstoß gegen die Waffenruhe seitens des Irans, schrieb er. "Es ist gut möglich, dass sie es nie lernen werden! Es könnte ein Punkt kommen, an dem wir nicht mehr vernünftig sein können und gezwungen sein werden, das Werk, das wir sehr erfolgreich begonnen haben, militärisch zu vollenden", so Trump weiter.
Der US-Präsident drohte erneut Richtung Teheran: "Sollte das geschehen, wird die Islamische Republik Iran nicht mehr existieren!"
Die Iranischen Revolutionsgarden betonten in ihrer Mitteilung, die Angriffe in Kuwait und Bahrain seien eine Reaktion auf die jüngste US-Aggression. Die USA hätten damit gegen das Rahmenabkommen mit Teheran zur Beilegung des Krieges und die geltende Waffenruhe verstoßen.
Revolutionsgarden: USA haben Waffenruhe gebrochen
Gemäß dem Abkommen gebe es Vereinbarungen mit der Islamischen Republik zur Kontrolle des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus, so die IRGC. Von nun an würden Schiffe, die gegen die Vereinbarung verstießen, mit größerer Härte als bisher bekämpft. Jegliche Aggression des Feindes werde eine vernichtende Antwort nach sich ziehen. Dem Feind sollte bewusst sein, dass ein Bruch der Waffenruhe den gesamten Prozess beenden werde.
Nahost-Experte: USA müssen strategische Entscheidung treffen
Der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz hatte bereits vor dem Vergeltungsschlag des Irans gemahnt, dass ein weiterer US-Angriff auf die islamische Republik das Problem um die umkämpfte Meerenge nicht lösen, sondern nur zu weiteren Gegenschlägen führen werde. "Der Iran wird wahrscheinlich reagieren, und diese Reaktionen werden sich unweigerlich auf die Straße von Hormus auswirken", schrieb Citrinowicz auf X. Vielmehr müsse die US-Regierung nun eine strategische Entscheidung treffen. "Die Regierung kann realistischerweise nicht sowohl uneingeschränkte Freiheit der Schifffahrt in der Meerenge als auch ein tragfähiges Abkommen mit dem Iran erwarten, ohne auf Teherans Kernposition in dieser Frage einzugehen." Die iranische Führung habe immer wieder gezeigt, dass sie in einer Frage, die sie als Angelegenheit der Souveränität betrachte, kaum nachgeben werde./vee/DP/zb
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Der Status HEUTE (Samstag, 27. Juni 2026): Faktisch läuft kein regulärer Frachtverkehr mehr, die Straße von Hormus ist blockiert.
Auch wenn die USA eine Sperrung rechtlich nicht anerkennen, sieht die Realität auf dem Wasser heute so aus:
- Iranische Blockade erzwungen: Die iranischen Revolutionsgarden setzen die Sperrung aktiv mit Waffengewalt durch. Erst gestern wurden mehrere Tanker per Funkwarnung zur Umkehr gezwungen.
- UN-Rettungsaktion gestoppt: Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation musste ihre großflächige Evakuierung von feststeckenden Seeleuten abbrechen, nachdem das Containerschiff Ever Lovely von einem Projektil beschossen und beschädigt wurde.
- Militärischer Schlagabtausch: Nach einem Drohnenangriff auf einen Frachter haben die USA in der vergangenen Nacht massive Vergeltungsluftschläge gegen Radaranlagen sowie Raketen- und Drohnenlager an der Südküste des Irans geflogen. Der Iran hat daraufhin mit Raketenangriffen auf US-Stellungen in der Region reagiert.
- Verkehr bei Null: Live-Schiffstracker (wie Kpler und Windward) zeigen für den heutigen Tag keinerlei reguläre, auslaufende Handelsschifffahrt mehr. Große Reedereien haben sämtliche Buchungen für die Golfregion komplett ausgesetzt.
Zusammenfassend: Die Meerenge ist durch den aktuellen, direkten Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran heute komplett dicht und eine hochgefährliche Kriegszone
Dieses vakuumierte Geschwurbel macht mich echt kirre: Zjm Glück hilft da die KI:
Hier ist eine vereinfachte Fassung mit den wesentlichen Aussagen:
Jenseits der Bildschirme: Die Realität des Energiemarkts
Der Energiemarkt zeigt derzeit einen Widerspruch zwischen den Preisen an den Finanzmärkten und der tatsächlichen Versorgungslage.
Wichtige Punkte:
- Ölpreise und Kraftstoffpreise entwickeln sich unterschiedlich: Obwohl die Rohölpreise an den Börsen unter Druck stehen, bleiben Benzin- und Kraftstoffpreise wegen hoher Raffinerieauslastung und Transportkosten relativ hoch.
- Die Reserven werden knapper: Die strategischen Ölreserven der USA wurden reduziert, während die kommerziellen Lagerbestände bereits unter dem Durchschnitt der letzten Jahre liegen. Dadurch sinkt der Puffer für Versorgungsengpässe.
- Das System ist anfällig für Störungen: Die aktuellen Marktpreise setzen voraus, dass die Ölversorgung störungsfrei bleibt. Kommt es zu geopolitischen Problemen oder Unterbrechungen wichtiger Transportwege wie der Straße von Hormus, könnten die Preise schnell und deutlich steigen.
Die zentrale Aussage lautet: Kurzfristige Marktbewegungen und Finanzspekulationen können die physische Realität nur begrenzt beeinflussen. Langfristig bestimmen Angebot, Nachfrage und die tatsächliche Verfügbarkeit von Energie die Entwicklung.
Fazit: Am Ende setzt sich die Realität der physischen Versorgung gegenüber den Erwartungen und Bewegungen an den Finanzmärkten durch.
Der globale Energiemarkt operiert gegenwärtig in einer bemerkenswerten Divergenz zwischen digitaler Liquidität und physischer Realität. Während die Algorithmen (HFT) an den Bildschirmen kurzfristige geopolitische Beruhigungspillen und temporäre Sanktionsausnahmen einpreisen, um den Papier-Ölpreis im vakuumierten Raum mathematisch zu drücken, spricht die fundamentale Infrastruktur im Untergrund eine völlig andere Sprache.
Das System nähert sich einer kritischen Elastizitätsgrenze:
- Die Kraftstoff-Asymmetrie: Während Rohöl-Futures künstlich nach unten massiert werden, verharren die Endprodukt-Preise (Gasoline/Crack Spreads) aufgrund historisch ausgelasteter Raffineriekapazitäten und realer Transport-Risikoprämien auf einem starren Niveau. Die Atome an der Zapfsäule weigern sich, der Papier-Illusion zu folgen.
- Die Erschöpfung der Puffer: Die Erzeugung eines künstlichen Überangebots durch den fortgesetzten Abbau der strategischen US-Reserven (SPR) stözt auf eine mathematische Untergrenze. Die kommerziellen Lagerbestände liegen bereits signifikant unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Das physische Sicherheitsnetz ist dünn wie nie.
- Der Kipppunkt der Statik: Institutionelles Hedging und algorithmische Short-Kaskaden funktionieren nur so lange, wie das physische Angebot reibungslos fliesst. Sobald das fragile Vertrauen in schwebende diplomatische Abkommen bricht oder die reale Transportlogistik im Nadelöhr Hormuz stockt, schaltet das System schlagartig um. Wenn das künstlich überdehnte Gummiband zurückschnellt, kollabiert das Orderbuch nach oben hin völlig schutzlos.
Wer langfristige, unkorrelierte Sachwerte hält, schaut diesem algorithmischen Rauschen mit maximaler Distanz zu. Die wahre Statik für den Winter wird nicht durch temporäre Bildschirm-Kapriolen entschieden, sondern durch die thermodynamische Notwendigkeit der Realwirtschaft.
Abgerechnet wird, wenn die Physik die Pixel einholt.