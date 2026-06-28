Hitzerekord auch in Tschechien

PRAG (dpa-AFX) - In Tschechien ist schon vor dem erwarteten Höhepunkt der Hitzewelle der Temperaturrekord gebrochen worden. Der staatliche Wetterdienst CHMU registrierte nach vorläufigen Angaben mit 40,8 Grad die höchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen. Erreicht wurde dieser Wert in Doksany in der Region Usti nad Labem nördlich von Prag. Der bisherige Höchstwert von 40,4 Grad Celsius war am 20. August 2012 in Dobrichovice in Mittelböhmen gemessen worden. Auch die Wetterkundler in der benachbarten Slowakei gehen davon aus, dass es neue Temperaturrekorde geben wird.

Seit Tagen erreicht das Thermometer in Tschechien Werte, die sonst erst im August erwartet werden. Der Höhepunkt der derzeitigen Hitze wird für Sonntag erwartet. Die Behörden haben Alarmstufe Rot ausgerufen. Veranstaltungen wie ein Pferderennen in Karlsbad (Karlovy Vary) wurden abgesagt. Krankenhäuser und Rettungsdienste berichteten von einer gestiegenen Zahl an Patienten. In den Städten sorgten mobile und fest installierte Wasservernebler für etwas Abkühlung. Auch die Nächte sind durchweg tropisch warm.

Immer mehr Hitzetage



Nach Einschätzung der Meteorologen nehmen Zahl und Intensität der Hitzetage in Tschechien langfristig zu. Im Zeitraum von 1961 bis 1990 gab es demnach im Schnitt jährlich fünf Hitzetage, an denen die Tageshöchsttemperatur 30 Grad und mehr erreichte. Zwischen 1991 und 2020 waren es bereits durchschnittlich 11 Tage, in den letzten 15 Jahren mehr als 13 Tage. Erst am Montag wird in weiten Teilen Tschechiens mit starken Gewittern und Abkühlung gerechnet.

Die Wetterbeobachtung hat im heutigen Tschechien eine lange Tradition. Die ersten systematischen Temperaturmessungen begannen vor mehr als 250 Jahren, im Januar 1775, in der Sternwarte des Prager Clementiums. Die ununterbrochene Reihe der meteorologischen Beobachtungen wird in dem ehemaligen Jesuitenkolleg bis heute fortgesetzt./hei/DP/zb



