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    Geyers Marktkommentar

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    DAX – Alter Widerstand könnte als Unterstützung dienen

    Im Spannungsfeld der Nahost-Krise kämpft der DAX um einen Anlauf auf die Rekordhochs. Der Dow Jones bereitet unterdessen Sorgen.

    DAX – Alter Widerstand könnte als Unterstützung dienen

    Der deutsche Markt ist weiterhin im Spannungsfeld der Nahost-Krise gefangen. Entsprechend schafft es der DAX nicht, einen Anlauf auf die alten Tops zu generieren. Zum Wochenschluss mussten wieder Abgaben verkraftet werden. Diese führten den Leitindex erneut in die alte Widerstandszone, die nun zur Unterstützung geworden ist. Da die Indikatoren im neutralen Bereich notieren, ist von dieser Seite her keine Entlastung zu erwarten. Die kommende Woche dürfte hier kaum eine Änderung bringen.

     

    Dow Jones – Hat der Shooting-Star Folgen?

     

    Der Dow Jones ist noch immer auf dem Weg nach oben. Allerdings wurde am Donnerstag ein klassischer Shooting-Star hinterlassen. Dieser wurde am Freitag bestätigt. Zudem sind in einigen Handelstagen der vergangenen Woche Dojis hinterlassen worden, die für Unsicherheit stehen. Einige Indikatoren haben Divergenzen gebildet, was auf eine Änderung der Marktstruktur hindeutet. Somit könnte eine Korrekturbewegung bevorstehen.

    Gold – Bröckelt weiter vor sich hin

     

    Der Gold-Preis ist weiterhin auf dem Weg nach unten. Auch wenn kein ausgemachter Druck zu beobachten ist, fallen die Erholungsbewegungen doch immer wieder sehr gering aus und die Abwärtsbewegungen führen unter das letzte Tief. Die jüngste Unterstützungszone wurde klassisch noch einmal angelaufen, konnte aber nicht überwunden werden. Die 4.000er-Marke könnte kurzfristig eine psychologische Unterstützung darstellen. Wie lange diese halten wird, ist allerdings schwer einzuschätzen.

    Öl – nähert sich wieder dem Normalbereich

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Nachdem der Öl-Preis eine Art Dreifachtop generiert hatte, kam die Notierung immer mehr unter Druck. Zuletzt wurde die Unterstützungszone knapp unter 90 USD unterschritten. Mit diesem dynamischen Abwärtsschub rutschte der Preis bis in den Bereich von 70 USD, was die alte Seitwärtsrange markiert. Hier könnte der Öl-Preis nun eine Unterstützung finden. Offenbar antizipieren die Marktteilnehmer eine Einigung in der Nahost-Region.


    Bitcoin/USD – Halteversuch in der Unterstützungszone

    Der Bitcoin ist nach dem missglückten Ausbruch aus dem Dreieck nach oben nun wieder unter Druck geraten. Die jetzt erreichte Zone bildete zuvor schon eine Unterstützung. Zuletzt wurde ein Doji hinterlassen, der auf Unsicherheit bei den Marktteilnehmern schließen lässt. Immerhin haben einige Indikatoren Divergenzen hinterlassen. Diese könnten dazu führen, dass nun wieder eine Bodenbildung beginnen könnte.  

    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

    Impressum

    Herausgeber, Verantwortlich und Autor

    Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland                     www.christophgeyer.de

    Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

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    Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

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    Autor
    Christoph Geyer
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    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Autor der Fachbücher „Einfach richtig Geldverdienen mit Technischer Analyse“ und „Einfach richtig Geldverdienen mit MoneyManagement“ erschienen im Wiley-Verlag. In der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschland) ist er stellv. Regionalmanager in Frankfurt und Ausbilder für angehende Technische Analysten.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht. Er ist Ausbilder und hält Vorträge und Kundenveranstaltungen. Aktuelle Termine können Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de finden.

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    Verfasst von Christoph Geyer
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