29,4 Grad
Rekord für wärmste Nacht in Deutschland
Für Sie zusammengefasst
- Wärmste Nacht seit Beginn der Aufzeichnungen
- Rekord gemessen in Kubschütz im Osten Sachsens
- Nachttemperatur sank nicht unter 29,4 Grad
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
OFFENBACH (dpa-AFX) - Die vergangene Nacht war nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes die wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen in Deutschland. Der Rekord wurde im ostsächsischen Kubschütz aufgestellt, dort sank die Nachttemperatur nicht unter 29,4 Grad./chs/DP/zb
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