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    Silber-Anleger wittern Chancen

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    Silberpreis-Prognose: Warum jetzt vieles für ein starkes Silber-Comeback spricht

    Silber stand bis zuletzt massiv unter Druck. Als der Silberpreis unter die 60 US-Dollar fiel, war das Edelmetall einem Crash näher als einem Comeback. Doch genau dieses zeichnet sich jetzt ab.  

    Für Sie zusammengefasst
    Silber-Anleger wittern Chancen - Silberpreis-Prognose: Warum jetzt vieles für ein starkes Silber-Comeback spricht
    Foto: adobe.stock.com

    Silberpreis vor PCE-Daten unter Druck

    Das in der letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle thematisierte Fed-Beben wirkte zunächst nach. Silber stand wie Gold, Platin, Kupfer und andere Metalle massiv unter Druck. Gleichzeitig ging von der Veröffentlichung der PCE-Daten am Donnerstag ein erhebliches Risiko aus. Die im Markt herrschende Verunsicherung manifestierte sich in einem veritablen Abverkauf. Dieser zwang den Silberpreis noch einmal deutlich unter die 60 US-Dollar. Ein Test der letzten „Optimisten-Bastion“ bei 54,5 US-Dollar schien unausweichlich. 

    Letztendlich kam es bei der Veröffentlichung der PCE-Daten nicht so schlimm wie erwartet. Der Inflationshammer blieb aus. Die Zinsangst ließ etwas nach, wurden die Daten doch im Rahmen der Erwartungen liegend veröffentlicht. Und so atmete nicht nur Silber spürbar auf. Auch Aktienindizes wie Dax, Dow Jones Ind. & Co. feierten die Inflations-Daten. 

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    Anleiherenditen und US-Dollar-Index kommen zurück

    Als Reaktion auf die PCE-Daten kamen die Anleiherenditen und der eminent wichtige US-Dollar-Index zurück. Die aktuellen Entwicklungen thematisierten wir in der gestrigen Gold-Kommentierung detailliert. Rückläufige Anleiherenditen und ein konsolidierender US-Dollar-Index verschafften Silber Entlastung. Der Silberpreis drehte nach oben ab und legte zwischenzeitlich kräftig zu. Wenn man etwas bemängeln will, dann, dass ein Wochenschluss oberhalb von 60 US-Dollar verpasst wurde. 

    Schiebt die Saisonalität den Silberpreis wieder an?

    Das Frühjahr gehört für Silber nicht zu den saisonal stärksten Phasen. Hier besteht eine Parallele zu Gold. Wie bei Gold endet mit dem Juni diese Schwächephase. In den nächsten Wochen könnte der Grundstein für die nächste Aufwärtswelle gelegt werden – zumindest unter saisonalen Aspekten. Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann könnte sich eine spektakuläre Wende anbahnen. 

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    Chartcheck: Diese Marken entscheiden über das Silber-Comeback

    Die Silberpreisentwicklung lässt sich in das Korsett einer bullischen Keil-Formation pressen. Noch ist der Keil nicht vollständig ausgebildet, aber man sollte diese potenzielle Trendwendeformation im Auge behalten. Mit dem jüngsten Rücksetzer in Richtung 55 US-Dollar testete Silber die markante Unterstützung bei 54,5 US-Dollar (ehemaliges Doppeltop) und gleichzeitig die untere Begrenzung des potenziellen Keils. Bei diesem Preiseinbruch könnte es sich zudem um eine Art Marktbereinigung gehandelt haben. Hierzu müssten die nächsten Tage aber weiteren Aufschluss geben. Vor diesem Hintergrund wäre es eminent wichtig, wenn Silber rasch über die 60 US-Dollar zurückkehren würde. Ein Vorstoß über die 70 US-Dollar / 71 US-Dollar und später über die 80 US-Dollar würde in Bezug auf eine untere Trendwende weitere Klarheit schaffen. Ein Rücksetzer unter die 54,5 US-Dollar / 50 US-Dollar sollte hingegen unter allen Umständen vermieden werden. Ein Rücksetzer unter die 50 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig machen. 

    Silberpreis-Prognose: Sommer-Rallye noch möglich

    Nach dem Fed-Termin brach sich das Zinsthema Bahn. Die PCE-Daten beruhigten die Lage zunächst, ohne sie jedoch nachhaltig zu entspannen. Für Impulse könnten die Ölpreise sorgen. Brent-Öl und WTI-Öl kamen zuletzt zwar deutlich zurück, stehen aber noch immer unter dem Eindruck des Konflikts im Nahen Osten. Eine Verschärfung der Lage könnte die Ölpreise zumindest temporär wieder ankurbeln und die Anleiherenditen und somit den US-Dollar stimulieren. 

    Neben charttechnischen und saisonalen Aspekten deutet aktuell auch die Gold-Silber-Ratio auf eine Trendwende zugunsten von Silber hin. Aktuell beträgt die Ratio knapp 70. Der langjährige Durchschnittswert liegt bei 60. Entsprechend weist Silber im Vergleich zu Gold eine Unterbewertung und somit ein gewisses Nachholpotenzial auf.

    Kurzum. Eine Sommer-Rallye ist weiterhin möglich. Vorstöße des Silberpreises in Richtung 80 US-Dollar sind jederzeit denkbar, vor allem nachdem der überbordende Optimismus aus dem Markt gewichen ist. Eine Trendwende ist jedoch kein Selbstläufer. So würde ein Rücksetzer des Silberpreises unter die 50 US-Dollar dieses Szenario vorerst wieder vom Tisch nehmen. Die Kursverläufe der Silber-Produzenten stützen die Erwartung einer Wende. So haben etwa die Aktien von Pan American Silver, Hecla Mining oder aber Fresnillo  potenzielle Trendwendezonen erreicht. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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