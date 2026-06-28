Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Clarkson gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,18 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +12,94 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 16,92 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Clarkson investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +36,74 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Clarkson verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,18 %. Mit +3,18 % Dividendenrendite bietet Clarkson ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +12,94 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Clarkson für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,18 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 16,92. Clarkson weißt eine Marktkapitalisierung von 1,52 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,18 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Clarkson PLC ist ein führender britischer Schifffahrtsdienstleister (Shipbroker). Kernleistungen: Chartering, Sale & Purchase, Research, Finanz- und Beratungsservices für Reeder, Charterer und Investoren. Starke Marktstellung als globaler Marktführer im Shipbroking mit hoher Datenkompetenz. Wichtige Wettbewerber: Braemar, SSY, Maersk Broker. USP: Umfangreiches Marktdatennetzwerk, Research-Qualität, globale Präsenz.

Clarkson Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Clarkson Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,18 %, eine Investition von etwa 31.447€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,580000 +43,64 % +3,18 % 2025 1,100000 +5,77 % +3,29 % 2024 1,040000 +10,64 % +2,61 % 2023 0,940000 +9,30 % +3,18 % 2022 0,860000 0,00 % +2,65 %

Warum Clarkson für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,18 %

Stetiges Dividendenwachstum: +12,94 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 16,92

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Clarkson Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,94 % 1 Monat -11,61 % 3 Monate -9,59 % 1 Jahr +28,57 %

Informationen zur Clarkson Aktie

Es gibt 31 Mio. Clarkson Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Mrd. € wert.

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Ob die Clarkson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Clarkson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.