Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 26/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Philipp Schulze - dpa
Insiderkäufe vom 22.06.26 bis 28.06.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|4
|7,18 Mio.€
|6,76 Tsd. Stk.
|3
|286,00 Tsd.€
|89,38 Tsd. Stk.
|2
|281,66 Tsd.€
|4,80 Tsd. Stk.
|3
|198,72 Tsd.€
|54,19 Tsd. Stk.
|4
|192,76 Tsd.€
|2,80 Tsd. Stk.
|1
|79,99 Tsd.€
|4,60 Tsd. Stk.
|2
|38,75 Tsd.€
|5,00 Tsd. Stk.
|2
|25,95 Tsd.€
|3,60 Tsd. Stk.
|1
|24,73 Tsd.€
|471 Stk.
|2
|9,80 Tsd.€
|2,76 Tsd. Stk.
Rheinmetall
Wochenperformance: -20,09 %
Wochenperformance: -20,09 %
Platz 1
Private Assets
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 2
GEA Group
Wochenperformance: +0,68 %
Wochenperformance: +0,68 %
Platz 3
Meta Wolf
Wochenperformance: +74,42 %
Wochenperformance: +74,42 %
Platz 4
HENSOLDT
Wochenperformance: -11,36 %
Wochenperformance: -11,36 %
Platz 5
E.ON
Wochenperformance: -0,11 %
Wochenperformance: -0,11 %
Platz 6
DATRON
Wochenperformance: -0,65 %
Wochenperformance: -0,65 %
Platz 7
Viromed Medical
Wochenperformance: +2,13 %
Wochenperformance: +2,13 %
Platz 8
LEG Immobilien
Wochenperformance: +5,96 %
Wochenperformance: +5,96 %
Platz 9
UmweltBank
Wochenperformance: +4,99 %
Wochenperformance: +4,99 %
Platz 10
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