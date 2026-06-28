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    Kiew bestätigt Attacken auf zwei Raffinerien in Russland

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine griff nachts zwei russische Raffinerien an
    • Raffinerie in Jaroslawl rund 700 km von Grenze
    • Behörden melden Alarm, Schäden bislang nicht bestätigt
    Kiew bestätigt Attacken auf zwei Raffinerien in Russland
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat sein Militär in der Nacht gleich zwei russische Raffinerien mit Drohnen angegriffen. Er bestätigte dabei den zuvor schon von russischen Behörden eingeräumten Einschlag in einer Anlage im südrussischen Slawjansk-na-Kubani. "Außerdem haben wir eine Raffinerie in der Region Jaroslawl getroffen, die etwa 700 Kilometer von unserer Grenze entfernt liegt", schrieb er bei Telegram. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

    Selenskyj kündigte weitere Schläge gegen strategische Objekte in Russland an. "Jede unserer Langstrecken-Sanktionen verringert die Ressourcen, die für die russische Kriegsmaschinerie arbeiten und ist ein Schritt zum Frieden", schrieb er.

    Die Raffinerie in Jaroslawl gilt als eine der größten in Russland. Sie ist in den vergangenen Monaten immer wieder zum Ziel ukrainischer Attacken geworden, wurde beschädigt und musste repariert werden. Einen Treffer auch in dieser Nacht haben die Behörden in Jaroslawl bisher nicht bestätigt. Zwar gab Gouverneur Michail Jewrajew Drohnenalarm und berichtete bei Telegram über Straßensperren im Bereich der Ölverarbeitungsanlage. Später jedoch hob er den Drohnenalarm wieder auf, ohne Folgen zu benennen. In sozialen Netzwerken kursierende Bilder geben keinen Aufschluss über das Ausmaß der Schäden./bal/DP/zb






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