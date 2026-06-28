Sachsens Minister drängt vor Chipfabrik-Eröffnung auf Tempo
- Panter fordert schnellere Genehmigungsverfahren
- Smart Power Fab verdoppelt Kapazität in Dresden
- Werk stärkt europäische technologische Souveränität
DRESDEN (dpa-AFX) - Wenige Tage vor der Eröffnung der neuen Chipfabrik von Infineon in Dresden hat Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) schnellere Genehmigungsverfahren für Investitionen in die Halbleiterindustrie gefordert. Europa müsse bei den Rahmenbedingungen wettbewerbsfähiger werden, erklärte der Minister anlässlich der bevorstehenden Inbetriebnahme der sogenannten Smart Power Fab.
Kritik an langen EU-Verfahren
"Der Chips Act 2.0 ist eine Chance und ein Realitäts-Check. Wenn Sachsen in gut drei Jahren bauen kann, darf Brüssel nicht vorher eineinhalb Jahre für die Prüfung brauchen", sagte Panter. Gerade in den Schlüsselindustrien des 21. Jahrhunderts müsse die EU Genehmigungsverfahren beschleunigen, um im internationalen Wettbewerb mit den USA und asiatischen Staaten bestehen zu können.
Eröffnung am Donnerstag
Die Smart Power Fab soll am Donnerstag offiziell eröffnet werden. Nach Angaben von Infineon ist sie die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Mit einem Investitionsvolumen von rund fünf Milliarden Euro soll die Produktionskapazität am Standort Dresden verdoppelt werden. Rund 1.000 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.
Minister sieht Meilenstein für Europa
Panter bezeichnete das Werk als wichtigen Baustein des European Chips Act. Mit der neuen Fabrik werde die Versorgungssicherheit gestärkt und die technologische Souveränität Europas ausgebaut, sagte der Minister. Die Smart Power Fab sei die modernste und flexibelste Halbleiterfabrik der Welt und könne besonders gefragte Chips für die Stromsteuerung und integrierte Schaltungen herstellen und direkt testen./djj/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,33 % und einem Kurs von 77,76 auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -4,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 101,55 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -4,84 %/+31,17 % bedeutet.
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Ich halte sonst nix von Charttechnik, aber sieht hier nach nem Doppeltop aus.
IFX ist vor dem Run von 30-80€ aber auch jahrelang dahin gesiecht wo andere vergleichbare Buden sich verzigfacht haben also will damit nur sagen die hat nur erstmal "aufgeschlossen" und im Vergleich zu den Ami Firmen noch unterbewertet.
Es ist eigentlich immer dasselbe Spiel. Leute versuchen kurzfristige Kursentwicklungen vorherzusagen und haben dabei eine Wahrscheinlichkeit von ziemlich genau 50 %, dass sie dabei Recht haben. Eine Aktie, die kurzfristig um 100 % gestiegen ist, kann problemlos nochmal um 50 % steigen (z.B. wie jetzt bei Infineon, wo die Analysten die Aktie einfach immer höher treiben...), genauso kann sie innerhalb von 1 Monat wieder um 90 % fallen, wenn sich Gewinnmitnahmen verstetigen, Stop Losses abgeräumt werden, Panik kommt, dass die Gewinne wegschmelzen.