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    Sachsens Minister drängt vor Chipfabrik-Eröffnung auf Tempo

    Für Sie zusammengefasst
    • Panter fordert schnellere Genehmigungsverfahren
    • Smart Power Fab verdoppelt Kapazität in Dresden
    • Werk stärkt europäische technologische Souveränität
    Sachsens Minister drängt vor Chipfabrik-Eröffnung auf Tempo
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    DRESDEN (dpa-AFX) - Wenige Tage vor der Eröffnung der neuen Chipfabrik von Infineon in Dresden hat Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) schnellere Genehmigungsverfahren für Investitionen in die Halbleiterindustrie gefordert. Europa müsse bei den Rahmenbedingungen wettbewerbsfähiger werden, erklärte der Minister anlässlich der bevorstehenden Inbetriebnahme der sogenannten Smart Power Fab.

    Kritik an langen EU-Verfahren

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    "Der Chips Act 2.0 ist eine Chance und ein Realitäts-Check. Wenn Sachsen in gut drei Jahren bauen kann, darf Brüssel nicht vorher eineinhalb Jahre für die Prüfung brauchen", sagte Panter. Gerade in den Schlüsselindustrien des 21. Jahrhunderts müsse die EU Genehmigungsverfahren beschleunigen, um im internationalen Wettbewerb mit den USA und asiatischen Staaten bestehen zu können.

    Eröffnung am Donnerstag

    Die Smart Power Fab soll am Donnerstag offiziell eröffnet werden. Nach Angaben von Infineon ist sie die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Mit einem Investitionsvolumen von rund fünf Milliarden Euro soll die Produktionskapazität am Standort Dresden verdoppelt werden. Rund 1.000 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

    Minister sieht Meilenstein für Europa

    Panter bezeichnete das Werk als wichtigen Baustein des European Chips Act. Mit der neuen Fabrik werde die Versorgungssicherheit gestärkt und die technologische Souveränität Europas ausgebaut, sagte der Minister. Die Smart Power Fab sei die modernste und flexibelste Halbleiterfabrik der Welt und könne besonders gefragte Chips für die Stromsteuerung und integrierte Schaltungen herstellen und direkt testen./djj/DP/zb

    Infineon Technologies

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,33 % und einem Kurs von 77,76 auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -4,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 101,55 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -4,84 %/+31,17 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Infineon: mögliche Doppeltop-Formation nach fehlgeschlagenem Ausbruchsversuch, technische Einstiegszonen (50–60 €), Risiko von Gewinnmitnahmen, Debatte, ob der Anstieg von 30→80 € bereits vieles eingepreist hat, langfristige Renditeerwartungen bis 2030 (110–120 €), positiver Gartner-Report zu KI-Leistungshalbleitern und ein Insiderverkauf bei ~80,52 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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