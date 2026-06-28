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    Irak

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    Panzer und Schüsse im Regierungsviertel von Bagdad

    Für Sie zusammengefasst
    • Festnahmen in Bagdads Grüner Zone bei Nachteinsatz
    • Beschlagnahmtes Vermögen von rund 75 Millionen Euro
    • Al-Saidi setzt Razzien gegen Korruption und Gegner
    Irak - Panzer und Schüsse im Regierungsviertel von Bagdad
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BAGDAD (dpa-AFX) - Im hoch gesicherten Regierungsviertel der irakischen Hauptstadt Bagdad ist es in der Nacht zu mehreren Festnahmen gekommen. In sozialen Medien waren Videos zu sehen von Panzern und Militärfahrzeugen in der sogenannten Grünen Zone, wo Einrichtungen der Regierung wie auch Botschaften der USA und anderer Länder liegen. Auf Videos aus der Nacht sind auch längere Schusssalven zu hören. Örtliche Medien berichteten, mehr als acht Menschen seien festgenommen worden. Teils war von bis zu 15 Festnahmen die Rede, darunter hochrangige Politiker und Beamte.

    Die Staatsagentur INA berichtete, es handle sich um Festnahmen wegen Vorwürfen der Korruption nach Geständnissen vom früheren Vize-Ölminister Adnan al-Dschumaili. Auch mehrere Abgeordnete seien festgenommen worden. In Videos aus der Nacht war zu sehen, wie Spezialeinheiten in einige Häuser bei mutmaßlichen Razzien eindringen. Die Grüne Zone, wo auch hochrangige Politiker mit ihren Familien leben, wurde vorübergehend abgeriegelt.

    Neuer Regierungschef treibt Kampf gegen Korruption voran

    Der neue Ministerpräsident Ali al-Saidi hat den Kampf gegen Korruption und die Veruntreuung öffentlicher Gelder zu einem seiner Hauptanliegen gemacht. Al-Dschumaili und ein früherer Gouverneur wurden bereits festgenommen. Ermittler beschlagnahmten laut Berichten bisher Gelder im Wert von umgerechnet 75 Millionen Euro, zudem Dutzende Immobilien, Autos und Goldschmuck.

    Neben dem Kampf gegen Korruption könnte es sich einigen Beobachtern zufolge auch um einen Versuch des neuen Regierungschefs handeln, früh in seiner Amtszeit gegen politische Gegner vorzugehen. Al-Saidi hat das Amt vor sechs Wochen übernommen.

    Die Grüne Zone ist das faktische Machtzentrum Bagdads. Militäreinsätze sind dort äußerst selten, in vergangenen Jahren kam es in der Umgebung aber immer wieder zu Protesten und gewaltsamen Zusammenstößen. Der Irak ist auch ein Schauplatz im Konflikt der USA und des Irans, der im Land großen Einfluss übt./jot/DP/zb





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