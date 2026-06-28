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    630 Menschen bleiben in Zug ohne Klimaanlage stecken

    Für Sie zusammengefasst
    • Zug mit rund 630 Passagieren ohne Klimaanlage
    • Baum stürzte auf Oberleitung und nahm Fahrstrom
    • Passagiere in Sporthalle untergebracht und per Bus
    630 Menschen bleiben in Zug ohne Klimaanlage stecken
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KARSTÄDT/GRANSEE (dpa-AFX) - Mehr als 600 Passagiere sind ohne Klimaanlage in einem Zug in der Prignitz in Brandenburg gestrandet. Drei Menschen kamen mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus, wie Kreisbrandmeister Christian Reisinger mitteilte. Ein Baum war bei einem Sturm am frühen Samstagabend auf eine Oberleitung gefallen und der Zug der tschechischen Bahn (?eské dráhy), der von Hamburg nach Prag fahren sollte, verlor seinen Fahrstrom.

    Ohne Strom fiel außerdem die Klimaanlage aus und die Türen blieben verschlossen, wie es hieß. Die Einsatzkräfte öffneten die Türen, mussten dafür etwa Bäume aus dem Weg sägen. Im Zug, in dem es laut Reisinger mittlerweile etwa 40 Grad hatte, sichteten die Einsatzkräfte die circa 630 Passagiere. Zwei Menschen kamen mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus. Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine" berichtet.

    Nacht in der Sporthalle

    Kinder, Schwangere und ältere Menschen brachte die Feuerwehr demnach aus dem heißen Zug, der Rest musste dort ausharren. Nach mehreren Stunden kam um kurz vor 23.00 Uhr eine Diesellok, die den Zug nach Karstädt zog. Dort stellte sich laut Reisinger heraus, dass es keine Weiterfahrt mehr gibt. Die Einsatzkräfte bauten in einer Sporthalle ein Notlager auf, in dem die Passagiere übernachten konnten.

    Ein Mensch kam von dort aus mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus, andere wurden von Bekannten abgeholt. Am Morgen brachten Linienbusse die etwa 500 Menschen laut Reisinger zum Bahnhof nach Karstädt, wo sie mit zwei ICE weiterreisen konnten./lek/DP/zb






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