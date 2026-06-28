Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

CMS Energy gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,02 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +4,38 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,40 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in CMS Energy investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +34,26 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. CMS Energy verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,02 %. Mit +3,02 % Dividendenrendite bietet CMS Energy ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +4,38 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen CMS Energy für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,02 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,40. CMS Energy weißt eine Marktkapitalisierung von 21,38 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,02 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

CMS Energy ist ein US-Versorger mit Fokus auf Strom- und Gasversorgung in Michigan (Consumers Energy). Kerngeschäft: Erzeugung, Verteilung, Netzdienstleistungen, zunehmend erneuerbare Energien. Starke regionale Marktstellung als Quasi-Monopol. Wichtige Wettbewerber: DTE Energy, American Electric Power, NextEra. USP: fokussierter Michigan-Markt, ambitionierte Dekarbonisierungsziele, regulierte Ertragsbasis.

CMS Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die CMS Energy Aktie. Mit einer Performance von +2,03 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,02 %, eine Investition von etwa 33.113€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 2,28 +5,07 % +3,02 % 2025 2,17 +5,34 % +3,01 % 2024 2,06 +5,64 % +3,28 % 2023 1,950000 +5,98 % +3,31 % 2022 1,840000 0,00 % +2,85 %

Warum CMS Energy für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,02 %

Stetiges Dividendenwachstum: +4,38 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 19,40

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

CMS Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,36 % 1 Monat +6,82 % 3 Monate +4,06 % 1 Jahr +17,29 %

Informationen zur CMS Energy Aktie

Es gibt 309 Mio. CMS Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,38 Mrd. € wert.

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Ob die CMS Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CMS Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.