🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCMS Energy AktievorwärtsNachrichten zu CMS Energy

    Rendite statt Zinsen

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.

    Rendite statt Zinsen - Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
    Foto: andrew_shots - stock.adobe.com

    CMS Energy ist ein US-Versorger mit Fokus auf Strom- und Gasversorgung in Michigan (Consumers Energy). Kerngeschäft: Erzeugung, Verteilung, Netzdienstleistungen, zunehmend erneuerbare Energien. Starke regionale Marktstellung als Quasi-Monopol. Wichtige Wettbewerber: DTE Energy, American Electric Power, NextEra. USP: fokussierter Michigan-Markt, ambitionierte Dekarbonisierungsziele, regulierte Ertragsbasis.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit CMS Energy nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    CMS Energy gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,02 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +4,38 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,40 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in CMS Energy investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +34,26 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    CMS Energy verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,02 %.
    Mit +3,02 % Dividendenrendite bietet CMS Energy ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +4,38 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen CMS Energy für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,02 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,40.
    CMS Energy weißt eine Marktkapitalisierung von 21,38 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,02 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    CMS Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die CMS Energy Aktie. Mit einer Performance von +2,03 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Beispielrechnung für 1.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 1.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,02 %, eine Investition von etwa 33.113 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 2,28 +5,07 % +3,02 %
    2025 2,17 +5,34 % +3,01 %
    2024 2,06 +5,64 % +3,28 %
    2023 1,950000 +5,98 % +3,31 %
    2022 1,840000 0,00 % +2,85 %

    Warum CMS Energy für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,02 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +4,38 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 19,40
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    CMS Energy

    +2,03 %
    +8,36 %
    +6,82 %
    +4,06 %
    +17,29 %
    +24,08 %
    +34,26 %
    +69,61 %
    +119,68 %
    ISIN:US1258961002WKN:850795
    CMS Energy direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    CMS Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,36 %
    1 Monat +6,82 %
    3 Monate +4,06 %
    1 Jahr +17,29 %

    Informationen zur CMS Energy Aktie

    Es gibt 309 Mio. CMS Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,38 Mrd. € wert.

    CMS Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die CMS Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CMS Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rendite statt Zinsen Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     