🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Preis für Shisha-Tabak könnte sich verdoppeln

    Für Sie zusammengefasst
    • Steuer steigt auf 188,46 Euro pro Kilo bis 2030
    • Verkaufspreis auf 250 bis 300 Euro pro Kilo steigen
    • Gefahr von Schwarzmarkt und Kollaps der legalen Branche
    Preis für Shisha-Tabak könnte sich verdoppeln
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Wer Shisha raucht, wird künftig vermutlich deutlich stärker zur Kasse gebeten werden. Wie aus einem Gesetzesentwurf zum Tabaksteuergesetz und einer Steuerstatistik hervorgeht, soll die aktuelle Tabaksteuerlast von etwa 56 Euro pro Kilogramm Wasserpfeifentabak bis 2030 schrittweise auf 188,46 Euro pro Kilo hochgehen.

    Nach Angaben des Bundesverbandes Wasserpfeifentabak liegt der durchschnittliche Verkaufspreis derzeit bei circa 139 Euro pro Kilo. "Künftig würden sich die Preise wohl auf 250 bis 300 Euro pro Kilo in etwa verdoppeln", sagt Folke Rega vom Bundesverband Wasserpfeifentabak. Das Gesetzesvorhaben stammt vom Bundesfinanzministerium, es könnte zügig verabschiedet werden. Die Unterlagen liegen dpa vor.

    Der Verband warnt vor einer Zunahme des Schwarzmarktes, sollte die geplante Steuererhöhung tatsächlich kommen. Allein im ersten geplanten Schritt zum Januar 2027 würde sich die Tabaksteuer auf Wasserpfeifentabak fast verdoppeln, danach ginge es weiter hoch. "Die Steuererhöhungen sind unverhältnismäßig hoch", sagt Verbandsgeschäftsführer Rega. "Ein legaler Vertrieb von Wasserpfeifentabak setzt voraus, dass die Branche ausreichende Absatzmengen erzielen kann: Das aber ist in Gefahr, wenn eine 200-Gramm-Dose künftig 60 Euro kostet." Derzeit seien es 25 bis 30 Euro.

    Branche hat schlechte Erfahrungen mit Regierungsvorgehen

    In Deutschland rauchen schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen Wasserpfeife. Diese Schätzung ist von 2023: Laut einer Umfrage der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität von 2023 (Debra-Studie) rauchen 1,8 Prozent der Menschen in Deutschland, die mindestens 14 Jahre alt sind, Wasserpfeife. Krebsforscher betonen die Gesundheitsgefahren des Shisha-Rauchens - dass das Wasser bei dieser Art von Rauchen eine Filterfunktion habe, ist eine weit verbreitete Legende.

    Ein Viertel des in Deutschland verkauften Wasserpfeifentabaks wird in circa 5.000 Shisha-Bars konsumiert - der Rest entfällt auf den privaten Bedarf. Laut Verbandsangaben gibt es circa 2.500 Verkaufspunkte wie Kioske und Tankstellen, sowie circa 200 Großhändler.

    Eine restriktive Verpackungsregelung, die von 2022 bis 2024 galt, machte der Shisha-Branche schwer zu schaffen. Damals brummte der Schwarzmarkt: Während die Importmenge spezieller Kohle, die für Wasserpfeifen benötigt wird, gleich blieb, brach die Menge versteuerten Shisha-Tabaks ein. Diese Entwicklung erklärten Fachleute damit, dass die Konsumenten besagte Kohle weiterhin legal einkaufen, für den Tabak aber auf illegale Kanäle zurückgreifen. Der Bundesverband Wasserpfeifentabak schätzte, dass 80 Prozent des in Deutschland konsumierten Shisha-Tabaks aus illegalen Kanälen kam.

    Schließlich machte der Gesetzgeber einen Rückzieher, kippte besagte Verpackungsregelung und entzog dem Schwarzmarkt damit teilweise den Boden. Nun befürchtet Verbandsvertreter Rega, dass die Steuererhöhung der nächste Wachstumsimpuls für den illegalen Markt sein könnte.

    Lobbyist sieht legale Shisha-Branche in Gefahr

    "Die Pläne des Fiskus zu kräftigen Steuermehreinnahmen würden wieder schiefgehen", sagt der Lobbyist. "Stattdessen ist mit einem Verlust der kompletten legalen Steuereinnahmen zu rechnen, profitieren wird die organisierte Kriminalität." Produktion in Deutschland werde es dann wohl nicht mehr geben, da sich das Geschäft angesichts des zu erwartenden Umsatzeinbruchs nicht mehr lohnen würde.

    Als Produzent müsse man finanzielle Sicherheiten hinterlegen sowie Dokumentationstechnik kaufen und unterhalten, damit die Ware rückverfolgbar ist und Vorgaben zur Lebensmittelqualität erfüllt. Inklusive weiterer staatlicher Anforderungen komme man auf Jahreskosten von mindestens einer Viertelmillion Euro, sagt Rega.

    "Man weiß, dass man die Preise steuerbedingt heftig anheben müsste und die Nachfrage deswegen einbräche - und dann macht man seine Firma zu." Als Folge der geplanten Steuererhöhungen würde wohl nur noch illegale Importware über das Internet nach Deutschland kommen, befürchtet Rega. "Die legale Branche stirbt und der Fiskus geht leer aus."/wdw/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Preis für Shisha-Tabak könnte sich verdoppeln Wer Shisha raucht, wird künftig vermutlich deutlich stärker zur Kasse gebeten werden. Wie aus einem Gesetzesentwurf zum Tabaksteuergesetz und einer Steuerstatistik hervorgeht, soll die aktuelle Tabaksteuerlast von etwa 56 Euro pro Kilogramm …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     