Nebius: Europas Antwort auf K.I-Infrastruktur

Während Anleger weltweit über Nvidia, Microsoft oder Amazon diskutieren, entwickelt sich im Hintergrund ein Unternehmen, das das Potenzial hat, zu einem der größten Gewinner des globalen KI-Booms aufzusteigen. Die Rede ist von Nebius Group N.V., einem niederländischen Anbieter von KI-Infrastruktur, der sich innerhalb kürzester Zeit von einem kaum bekannten Unternehmen zu einem ernstzunehmenden Herausforderer der amerikanischen Cloud-Giganten entwickelt hat.

Nebius ist kein Hersteller von KI-Chips und entwickelt auch keine eigenen Sprachmodelle wie OpenAI oder Anthropic. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen auf eine der wichtigsten Grundlagen der künstlichen Intelligenz: die Bereitstellung von Rechenleistung und Infrastruktur. In einer Welt, in der immer mehr Unternehmen auf KI setzen und der Bedarf an leistungsfähigen Rechenzentren explodiert, könnte genau dieses Geschäftsmodell zu einem der attraktivsten Investments im Technologiesektor werden.

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