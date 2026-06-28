Top-Artikel der Kalenderwoche 26/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Der IPO-Hype ist vorerst verpufft, die SpaceX-Aktie auf Talfahrt. Gleichzeitig schließt Musk den nächsten Milliarden-Deal im KI-Geschäft.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Die Aktien von Apple erlitten am Donnerstag ihren größten Kursverlust seit über einem Jahr und brachen um mehr als 7 Prozent ein.

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Die Aktie der Deutschen Telekom ist zum Wochenauftakt auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen. Aus charttechnischer Perspektive bedeutet das ein Verkaufssignal.

Nach der Entfernung mehrerer VK-Apps aus Apples App Store fordert der Kreml Erklärungen und ruft Russen zum Umstieg auf Android auf.

Die Bank of America (BofA) hat massiv ihr Kursziel für die Chipaktie von Micron angehoben – und das kurz vor den Earnings.

Am Freitag laufen Bitcoin-Optionen im Wert von rund 10 Milliarden US-Dollar aus. Viele Bullenwetten drohen wertlos zu verfallen – und Prognosemärkte sehen eine 64-prozentige Chance auf Kurse unter 50.000 US-Dollar.

Abbisko Therapeutics baut die Zusammenarbeit mit Lilly aus. Die Vereinbarung eröffnet dem Unternehmen Chancen auf Zahlungen von bis zu 1,9 Milliarden US-Dollar.

Analysten-Dämpfer für SpaceX: KeyBanc startet mit einer vorsichtigen Einschätzung und sieht im Basisszenario lediglich einen Unternehmenswert von 1,02 Billionen US-Dollar für den Raumfahrtkonzern von Elon Musk.

Die SpaceX-Aktie erlebt nach einem turbulenten IPO und rasanten Kursanstiegen einen Abverkauf. Bietet ein Kauf riesige Chancen oder knallt die Aktie auf den Boden der Tatsachen?

Zahlreiche Analysten sind von den Geschäftszahlen von Micron derart beeindruckt, dass sie rasch das Kursziel der Aktie anheben: zum Teil recht deutlich!