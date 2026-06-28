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    Top-Artikel der Kalenderwoche 26/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 26/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    SpaceX auf Talfahrt: Aktie rauscht 16 Prozent in die Tiefe


    Der IPO-Hype ist vorerst verpufft, die SpaceX-Aktie auf Talfahrt. Gleichzeitig schließt Musk den nächsten Milliarden-Deal im KI-Geschäft.

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    Apple erlebt den schlimmsten Tag seit über einem Jahr


    Die Aktien von Apple erlitten am Donnerstag ihren größten Kursverlust seit über einem Jahr und brachen um mehr als 7 Prozent ein.

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    Deutsche-Telekom-Aktie: Jetzt herrscht Alarmstufe Rot!


    Die Aktie der Deutschen Telekom ist zum Wochenauftakt auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen. Aus charttechnischer Perspektive bedeutet das ein Verkaufssignal.

    Apple löscht VK-Apps: Russland drängt Nutzer weg vom iPhone


    Nach der Entfernung mehrerer VK-Apps aus Apples App Store fordert der Kreml Erklärungen und ruft Russen zum Umstieg auf Android auf.

    BofA: Micron Kursziel um mehr als 500 Dollar angehoben


    Die Bank of America (BofA) hat massiv ihr Kursziel für die Chipaktie von Micron angehoben – und das kurz vor den Earnings.

    Bitcoin vor Knockout: 10-Milliarden-Optionsverfall macht 50.000 zur Schmerzmarke


    Am Freitag laufen Bitcoin-Optionen im Wert von rund 10 Milliarden US-Dollar aus. Viele Bullenwetten drohen wertlos zu verfallen – und Prognosemärkte sehen eine 64-prozentige Chance auf Kurse unter 50.000 US-Dollar.

    Eli Lilly schmiedet nächsten Milliarden-Deal in der Medikamentenforschung


    Abbisko Therapeutics baut die Zusammenarbeit mit Lilly aus. Die Vereinbarung eröffnet dem Unternehmen Chancen auf Zahlungen von bis zu 1,9 Milliarden US-Dollar.

    SpaceX-Schock: KeyBanc prognostiziert Halbierung des Marktwerts


    Analysten-Dämpfer für SpaceX: KeyBanc startet mit einer vorsichtigen Einschätzung und sieht im Basisszenario lediglich einen Unternehmenswert von 1,02 Billionen US-Dollar für den Raumfahrtkonzern von Elon Musk.

    SpaceX: Aktie zu billig, um wahr zu sein?


    Die SpaceX-Aktie erlebt nach einem turbulenten IPO und rasanten Kursanstiegen einen Abverkauf. Bietet ein Kauf riesige Chancen oder knallt die Aktie auf den Boden der Tatsachen?

    Micron: Analysten erhöhen reihenweise ihr Kursziel für die Aktie!


    Zahlreiche Analysten sind von den Geschäftszahlen von Micron derart beeindruckt, dass sie rasch das Kursziel der Aktie anheben: zum Teil recht deutlich!

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