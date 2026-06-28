Panzer und Schüsse im Regierungsviertel von Bagdad

BAGDAD (dpa-AFX) - Im hoch gesicherten Regierungsviertel der irakischen Hauptstadt Bagdad ist es in der Nacht zu Dutzenden Festnahmen gekommen. In sozialen Medien waren Videos zu sehen von Panzern und Militärfahrzeugen in der sogenannten Grünen Zone, wo Einrichtungen der Regierung wie auch Botschaften der USA und anderer Länder liegen. Auf Videos aus der Nacht sind auch längere Schusssalven zu hören. Die Staatsagentur INA berichtete, 47 Menschen seien festgenommen worden, darunter Regierungsbeamte und Abgeordnete des Parlaments.

INA-Berichten zufolge handelt es sich um Festnahmen wegen Vorwürfen der Korruption nach Geständnissen des früheren Vize-Ölministers Adnan al-Dschumaili. In Videos aus der Nacht war zu sehen, wie Spezialeinheiten in einige Häuser bei mutmaßlichen Razzien eindringen. Die Grüne Zone, wo viele Politiker mit ihren Familien leben, wurde vorübergehend abgeriegelt.