Verra Mobility: Großautrag aus LA könnte den Turnaround einleiten!

Das Geschäft ist in drei Bereiche aufgeteilt. Commercial Services kümmert sich um Maut-, Strafzettel-, Zulassungs- und Registrierungsdienste für Mietwagenfirmen und Flottenkunden. Government Solutions liefert automatisierte Verkehrssicherheitslösungen für Städte, Schulbezirke und Behörden. Parking Solutions umfasst Software, Hardware und Zahlungsabwicklung für Parkraummanagement.

Verra Mobility war lange ein hochprofitabler Nischengewinner der digitalen Verkehrswelt. Das US-Unternehmen aus Arizona liefert Technologie für automatische Mautabrechnung, Rotlicht- und Geschwindigkeitskontrollen, Schulbus-Kameras, Parkraumsoftware sowie Zahlungs- und Compliance-Lösungen für Mietwagen- und Flottenbetreiber. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Kürzel VRRM gehandelt.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Operativ sah das lange stark aus. Im Geschäftsjahr 2025 steigerte Verra Mobility den Umsatz um 11 Prozent auf 979,1 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn lag bei 136,6 Millionen US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 1,32 US-Dollar. Das bereinigte EBITDA erreichte 415,9 Millionen US-Dollar. Die Marge lag bei satten 42 Prozent.

Dann kam der Schock. Avis Budget Group kündigte den Vertrag mit Verra Mobility zum September 2026. Der Verlust trifft das margenstarke Geschäft mit Mietwagenkunden hart. Verra rechnet dadurch mit einem Rückgang des annualisierten Umsatzes im Segment Commercial Services um 135 bis 145 Millionen US-Dollar. Der Segmentgewinn könnte um 120 bis 125 Millionen US-Dollar sinken, bevor mögliche Kostensenkungen greifen.

Die Folge: Die Prognose wurde gekappt. Für 2026 erwartet Verra Mobility nun nur noch 985 bis 995 Millionen US-Dollar Umsatz, 380 bis 385 Millionen US-Dollar bereinigtes EBITDA und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,19 bis 1,25 US-Dollar. Auch an der Spitze herrscht Unruhe. Anfang Juni trat CEO David Roberts zurück. Jon Keyser führt das Unternehmen derzeit interimistisch.

Doch genau hier liegt die Turnaround-Fantasie. Während die Börse vor allem den Avis-Verlust einpreist, meldet Verra neue Erfolge im Behörden-Geschäft. Am 15. Juni wurde das Unternehmen vom Stadtrat von Los Angeles mit der Konzeption, dem Betrieb und der Instandhaltung des größten Geschwindigkeitssicherheitsprogramms Kaliforniens beauftragt. Geplant sind automatisierte Überwachungssysteme an 125 Standorten. Der vollständige Betrieb wird bis Ende 2026 erwartet.

Das Projekt ist Teil eines Pilotprogramms in sechs Städten, das durch den kalifornischen Gesetzesentwurf 645 ermöglicht wurde. Ziel ist es, schwere Unfälle und Verkehrstote zu reduzieren. Los Angeles setzt dabei auf datengestützte Standortauswahl, Datenschutzvorgaben und lokale Umsetzungspartner. Verra verweist auf Erfahrungen aus San Francisco und Oakland, wo ähnliche Programme bereits laufen.

Für Anleger ist das eine heiße Wette. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei gerade einmal fast 700 Millionen US-Dollar. Nach dem Kurssturz wirkt die Bewertung mit einem KGV von gut 5 niedrig. Gleichzeitig bleibt die Aktie riskant. Der Avis-Verlust zeigt, wie gefährlich Großkundenabhängigkeit sein kann. Weitere Vertragsverluste oder politische Widerstände gegen Verkehrsüberwachung wären Gift für die Turnaround-Story.

Auch Analysten bleiben vorsichtig. Obwohl die Aktie nach dem Absturz optisch günstig erscheint, überwiegen Halteempfehlungen. Nach aktuellen Konsensdaten kommt Verra Mobility nur auf ein Kaufvotum, sechs Halteempfehlungen und eine Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel signalisiert dennoch ein Potenzial von rund 115 Prozent.

Mein Tipp: Das könnte gut ausgehen

Verra Mobility ist kein sauberer Qualitätswert mehr, sondern ein echtes Turnaround-Spekulation. Das Unternehmen hat starke Margen, wiederkehrende Erlöse und große Behördenaufträge. Gleichzeitig lasten der Avis-Schock, der CEO-Wechsel und die Kundenkonzentration schwer auf der Aktie. Wer hier einsteigt, kauft kein defensives Wachstumsunternehmen, sondern ein heißes Eisen mit hohem Rückschlagrisiko – aber auch mit erheblicher Erholungsfantasie.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!





SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!