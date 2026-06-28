Finale Staffel von 'Maxton Hall' startet im Dezember

Die von UFA Fiction produzierte Serie basiert auf Save Us, dem dritten Teil der Bestseller-Trilogie von Autorin Mona Kasten. Regie führte erneut Martin Schreier, Executive Producer waren Ceylan Yildirim, Markus Brunnemann und Eike Adler./toz/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 203,0 auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -7,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,18 Bil..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 325,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +57,67 %/+64,08 % bedeutet.