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    Finale Staffel von 'Maxton Hall' startet im Dezember

    Für Sie zusammengefasst
    • Maxton Hall Staffel 3 startet Dez 2026 bei Prime
    • Sechs Folgen weltweit in über 240 Ländern und Regionen
    • Ruby suspendiert und ihr Oxfordtraum droht zu scheitern
    Finale Staffel von 'Maxton Hall' startet im Dezember
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - 283687856

    BERLIN (dpa-AFX) - Zurück ans College: Die dritte und finale Staffel der Drama-Serie "Maxton Hall" startet im Dezember 2026 bei Amazon Prime Video . Wie der Streamingdienst mitteilte, laufen die sechs Folgen weltweit in mehr als 240 Ländern und Regionen.

    Ruby (Harriet Herbig-Matten) steht darin "am Abgrund", wie der Streamingdienst vorab berichtete. "Sie wurde vom Maxton Hall College suspendiert, ihr Traum von Oxford droht zu zerbrechen. Mit James an ihrer Seite kämpft sie darum, ihren Namen reinzuwaschen, doch ihre Welt fällt auseinander."

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    Die von UFA Fiction produzierte Serie basiert auf Save Us, dem dritten Teil der Bestseller-Trilogie von Autorin Mona Kasten. Regie führte erneut Martin Schreier, Executive Producer waren Ceylan Yildirim, Markus Brunnemann und Eike Adler./toz/DP/he

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    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 203,0 auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -7,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,18 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 325,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +57,67 %/+64,08 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Amazon vor dem Hintergrund regulatorischer Risiken (FTC-Prüfung, EU‑DMA für AWS), kurzfristiger Kursverluste, technischer Gaps und Kaufgelegenheiten. Diskutiert werden AWS‑Wachstum und Prime‑Day‑Effekte, große Investitionen in KI‑Rechenzentren (200 Mrd.) und Indien (13 Mrd.), Chipgeschäft‑Potenzial (~50 Mrd.), Bewertung (KGV ~27–28) und ETP‑Alternativen.
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