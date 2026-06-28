Finale Staffel von 'Maxton Hall' startet im Dezember
- Maxton Hall Staffel 3 startet Dez 2026 bei Prime
- Sechs Folgen weltweit in über 240 Ländern und Regionen
- Ruby suspendiert und ihr Oxfordtraum droht zu scheitern
BERLIN (dpa-AFX) - Zurück ans College: Die dritte und finale Staffel der Drama-Serie "Maxton Hall" startet im Dezember 2026 bei Amazon Prime Video . Wie der Streamingdienst mitteilte, laufen die sechs Folgen weltweit in mehr als 240 Ländern und Regionen.
Ruby (Harriet Herbig-Matten) steht darin "am Abgrund", wie der Streamingdienst vorab berichtete. "Sie wurde vom Maxton Hall College suspendiert, ihr Traum von Oxford droht zu zerbrechen. Mit James an ihrer Seite kämpft sie darum, ihren Namen reinzuwaschen, doch ihre Welt fällt auseinander."
Die von UFA Fiction produzierte Serie basiert auf Save Us, dem dritten Teil der Bestseller-Trilogie von Autorin Mona Kasten. Regie führte erneut Martin Schreier, Executive Producer waren Ceylan Yildirim, Markus Brunnemann und Eike Adler./toz/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 203,0 auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -7,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,18 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 325,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +57,67 %/+64,08 % bedeutet.
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also fürn kurs kann i nix ..doch mit fleissig hast recht ..Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gifbei der hitze so einen beitrag zu posten = schwerstarbeit ..oder ;)
schon wieder weniger Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cry.gif..na ja jedes ding hat 2 seiten + jetzt = die gelegenheit da nachzu kaufen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
Amazon Aktie: Andy Jassy nennt 50 Milliarden>>>>>>https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-an…
Amazon erzielt mit hauseigenen Prozessoren über 20 Milliarden Dollar Umsatz. Die Chip-Sparte könnte künftig als eigenständiges Geschäft 50 Milliarden wert sein.