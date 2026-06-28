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    Selenskyj plant Gedenkstätte für Helden der Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj bringt Entwurf für nationales Pantheon
    • Vereinigung aller Heldennamen über Epochen hinweg
    • Betonung nationaler Selbstbestimmung und Erinnerung
    Selenskyj plant Gedenkstätte für Helden der Ukraine
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Gesetzesprojekt zur Errichtung einer Gedenkstätte für alle herausragenden Persönlichkeiten der Ukraine ins Leben gerufen. "Ich habe heute den Gesetzentwurf für ein nationales Pantheon in das Parlament eingebracht", sagte er bei einer Veranstaltung zum Tag der Verfassung. "Die Namen aller Helden, die in verschiedenen Jahrhunderten und Epochen für die Ukraine gekämpft und die Ukraine inspiriert haben, werden vereint und für immer in unsere Geschichte eingeschrieben."

    "Niemand wird den Ukrainern jemals wieder vorschreiben, welche Helden sie verehren, welche Feiertage sie begehen oder welche Geschichte sie lernen sollen", fügte sein Präsidialamtschef Kyrylo Budanow hinzu. "Für dieses Recht auf freie Selbstbestimmung und nationale Unabhängigkeit haben unsere Vorfahren jahrhundertelang gekämpft, und genau dafür vergießen unsere Soldaten heute ihr Blut."

    Der Hinweis auf Selbstbestimmung galt auch als Stichelei in Richtung des Nachbarn Polen, dessen Präsident Karol Nawrocki in einem Geschichtsstreit Selenskyj einen hohen Orden aberkannt hatte.

    Die Gedenkstätte soll in Kiew errichtet werden./cha/DP/he






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