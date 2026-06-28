Best Buy: Starke Rendite, mutiger Turnaround – Chance oder Falle?

Der US-Elektronikhändler ist kein Wachstumswunder, eher ein defensiver Konsumgüterkonzern, der seinen Turnaround vorantreibt. Innerhalb eines Monats hat die Aktie um knapp 23 Prozent zugelegt. Trotzdem liegt die Dividendenrendite noch bei rund 5 Prozent. Die Ausschüttung wird seit vielen Jahren regelmäßig gezahlt, und nach einer schwierigen Phase im Elektronikhandel gibt es wieder Anzeichen für Stabilisierung.

Nach Deterra Royalties wechselt der Dividenden-Radar in dieser Woche von der australischen Minen-Maut zurück in den US-Einzelhandel. In der vergangenen Ausgabe ging es um ein Royalty-Unternehmen , das an BHPs Eisenerzgeschäft mitverdient, ohne selbst Minen zu betreiben. Diesmal steht ein deutlich bekannterer Name im Fokus: Best Buy .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Best Buy ist ein interessanter defensiver Dividendenwert für unruhige Märkte, sagt Wolfe Research. Die Analysten verweisen darauf, dass der Konzern seine Aktienzahl mehr als 10 Jahren in Folge durch Rückkäufe kontinuierlich reduziert haben. Solche Werte hätten sich laut Wolfe-Chefstratege Chris Senyek über den Zyklus hinweg oft gut geschlagen, auch vor und während Rezessionen. Im Geschäftsjahr 2026 gab der Elektronikhändler insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück. Zudem hat Best Buy die Dividende seit 13 Jahren in Folge erhöht.

Für Dividendenjäger ist Best Buy damit ein Kandidat aus der Kategorie: gute Rendite, solide Ausschüttung, aber zyklisches Geschäftsmodell. Wer hier investiert, setzt nicht auf einen krisenfesten Konsumwert wie Coca-Cola oder Procter & Gamble, sondern auf einen möglichen Turnaround im US-Technologiekonsum. Best Buy ist zwar zyklisch, aber das Management hat über viele Jahre bewiesen, dass Kapitalrückgaben ein fester Bestandteil der Aktionärspolitik sind.

Vom Hi-Fi-Laden zum Elektronikriesen

Die Geschichte von Best Buy beginnt 1966 in St. Paul, Minnesota. Damals eröffnete Richard Schulze mit einem Partner ein Geschäft namens Sound of Music. Verkauft wurden zunächst vor allem Hi-Fi- und Stereoanlagen. Aus dem kleinen Spezialhändler wurde später eine Kette, 1983 erfolgte die Umbenennung in Best Buy.

Der neue Name passte zum Geschäftsmodell: große Auswahl, aggressive Preise, hohe Warenumschläge. Best Buy wurde zu einem der führenden Elektronikhändler der USA. Heute verkauft das Unternehmen Computer, Smartphones, Fernseher, Haushaltsgeräte, Spielekonsolen, Gaming-Zubehör, Unterhaltungselektronik und Dienstleistungen rund um Installation, Reparatur und technische Unterstützung.

Best Buy beschreibt sich selbst als weltweit größten spezialisierten Elektronikhändler. Im Geschäftsjahr 2026, das am 31. Januar endete, erzielte das Unternehmen 41,7 Milliarden US-Dollar Umsatz, betrieb mehr als 1.000 Filialen in Nordamerika und beschäftigte rund 82.000 Mitarbeiter.

Wie laufen die Geschäfte?

Operativ ist Best Buy besser unterwegs, als es das schwierige Umfeld im Einzelhandel vermuten lässt. Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz auf 8,94 Milliarden US-Dollar. Die vergleichbaren Verkäufe legten um 2,0 Prozent zu. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 11 Prozent auf 1,28 US-Dollar. Dabei verzeichnete Best Buy auf breiter Ebene in seinen Geschäftsbereichen Gaming, Computer, Mobiltelefone und Services Wachstum vermelden. Schwach blieben dagegen Haushaltsgeräte.

Das passt zur aktuellen Lage. Viele Verbraucher haben in der Pandemie ihre Technik erneuert. Danach folgte eine längere Durststrecke. Nun könnten sich erste Ersatzzyklen zeigen. Neue Smartphones, KI-fähige PCs, Gaming-Hardware und Services könnten das Geschäft wieder beleben.

Hinzu kommt ein möglicher Sonderimpuls im Weihnachtsgeschäft: Mit GTA 6 soll am 19. November 2026 einer der meist erwarteten Spieletitel der vergangenen Jahre erscheinen, zunächst für PlayStation 5 von Sony und Xbox Series X/S von Microsoft. Für Best Buy ist das kein alleiniger Befreiungsschlag. Aber ein solcher Launch kann Frequenz erzeugen und neben dem Spiel selbst Konsolen, Controller, Headsets, Gaming-TVs, Speichererweiterungen und Geschenkkarten stützen.

Die Dividende: hoch und gut unterlegt

Best Buy zahlt aktuell eine Quartalsdividende von 0,96 US-Dollar je Aktie. Auf das Jahr hochgerechnet sind das 3,84 US-Dollar je Aktie. Beim aktuellen Kurs ergibt sich eine Dividendenrendite von rund 4,97 Prozent. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2026 (bis Ende Januar 2026) betrug die Rendite 5,84 Prozent.

Das ist für einen US-Einzelhändler attraktiv. Zumal Best Buy keine wackelige Sonderausschüttung zahlt, sondern eine reguläre Quartalsdividende. Die Dividendenhistorie reicht auf der Investorenseite des Unternehmens bis 2003 zurück. In den vergangenen Jahren wurde die Quartalsdividende schrittweise erhöht: von 0,17 US-Dollar im Jahr 2013, über 0,95 US-Dollar in 2025 und auf nun 0,96 US-Dollar.

Die Steigerungen sind zuletzt kleiner geworden. Das ist ein Hinweis darauf, dass Best Buy vorsichtiger geworden ist. Aber die Dividende wirkt auf Basis der aktuellen Gewinnprognose nicht überzogen. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Best Buy ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 6,30 bis 6,60 US-Dollar. Bei 3,84 US-Dollar Jahresdividende liegt die Ausschüttungsquote auf Gewinnbasis grob zwischen 58 und 61 Prozent. Das ist nicht niedrig, aber vertretbar. Entscheidend ist, dass Umsatz, Marge und freier Cashflow stabil bleiben.

Was macht Best Buy attraktiv?

Best Buy ist ein dividendenstarker Einzelhändler mit mehreren möglichen Hebeln. Erstens ist die Rendite hoch. Zweitens gibt es eine lange Ausschüttungshistorie. Drittens ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis im mittleren Zehnerbereich nicht extrem teuer. Viertens könnten neue Produktzyklen helfen.

Die Turnaround-Story läuft erst seit Mitte Mai und trägt erste Früchte. KI-PCs, Gaming, Smartphones, Services, Marketplace und Werbegeschäft sollen das klassische Filialgeschäft ergänzen, erklärte das Management. Best Buy versucht, mehr zu sein als ein Laden, der Fernseher und Laptops verkauft. Das Unternehmen will Beratung, Installation, Reparatur, technische Unterstützung und digitale Zusatzgeschäfte stärker monetarisieren.

Das ist auch sinnvoll, weil der reine Produktverkauf hart umkämpft bleibt. Amazon, Walmart, Costco, Hersteller-Webshops und Mobilfunkanbieter konkurrieren um dieselben Kunden. Best Buy muss deshalb mit Service, Beratung, Verfügbarkeit und Einkaufserlebnis punkten.

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Die Risiken: Konsum, Konkurrenz und Margen

Das größte Risiko ist der US-Konsum. Elektronikprodukte sind oft größere Anschaffungen. Wenn Verbraucher wegen hoher Zinsen, steigender Kreditkosten oder unsicherer Jobperspektiven vorsichtiger werden, verschieben sie den Kauf von Fernsehern, Laptops oder Haushaltsgeräten. Zweitens bleibt der Wettbewerb hart. Viele Produkte sind vergleichbar, Preise leicht überprüfbar, Margen dünn. Kunden können online innerhalb von Sekunden vergleichen. Best Buy muss deshalb ständig beweisen, dass Filialnetz, Beratung und Services einen Mehrwert bieten.

Drittens ist das Geschäft zyklisch. Nach starken Nachfragephasen folgen oft schwächere Jahre. Genau das war nach dem Pandemieboom zu sehen. Die Frage ist, ob der nächste Erneuerungszyklus stark genug wird, um Umsatz und Gewinn wieder nachhaltig wachsen zu lassen. Viertens können Zölle, Lieferkettenprobleme und steigende Beschaffungskosten belasten. Elektronik ist international verflochten. Wenn Importkosten steigen, muss Best Buy entscheiden, ob Preise erhöht werden können oder Margen leiden. Fünftens ist die Dividende zwar gut unterlegt, aber nicht risikolos. Bei einer schweren Konsumkrise oder deutlichem Gewinneinbruch könnte die Ausschüttungsquote schnell steigen.

Was sagen die Analysten?

Die Analysten sind bei Best Buy eher vorsichtig. Der Konsens liegt überwiegend im Bereich Halten. Das durchschnittliche Kursziel bewegt sich nur leicht über dem aktuellen Kursniveau. Das zeigt: Der Markt traut Best Buy Stabilisierung zu, erwartet aber keine explosionsartige Neubewertung. Diese Zurückhaltung passt zur Aktie. Best Buy ist kein klarer Wachstumswert. Es ist eher ein Value- und Dividendenwert mit Turnaround-Option. Die hohe Rendite ist attraktiv, aber nicht 100-prozentig sicher.

Für Dividendenanleger muss das kein Ausschlusskriterium sein. Denn gerade solche Aktien können interessant sein, wenn die Dividende tragfähig ist und die Erwartungen nicht zu hoch sind. Aber Anleger sollten wissen, dass Best Buy keine Aktie für Autopilot-Anleger ist.

Beispielrechnung: 12.000 Euro Bruttodividende pro Jahr

Für die Beispielrechnung habe ich die annualisierte Dividende von 3,84 US-Dollar je Aktie für das laufende Geschäftsjahr genommen. Um auf 12.000 Euro Bruttodividende pro Jahr zu kommen, wären rund 3.500 Best-Buy-Aktien erforderlich. Bei einem Aktienkurs von 78,00 US-Dollar entspräche das einem Anlagebetrag von rund 277.000 US-Dollar. Umgerechnet wären das etwa 244.000 Euro.

Zum Vergleich: Bei Deterra in der vergangenen Woche waren es knapp 210.000 Euro und bei der Bank DBS aus Singapur in der Woche davor rund 234.000 Euro.

Fazit: 5 Prozent Rendite für Mutige

Best Buy ist ein interessanter Kandidat für den Dividenden-Radar. Die Aktie bietet fast 5 Prozent Dividendenrendite, eine lange Ausschüttungshistorie und eine gut tragbare Ausschüttungsquote. Gleichzeitig gibt es operative Hoffnung: Gaming, KI-PCs, Smartphones, Services, Marketplace und Werbegeschäft könnten helfen, den Elektronikzyklus wieder anzuschieben.

Aber die Risiken sind da. Best Buy bleibt ein zyklischer Einzelhändler in einem hart umkämpften Markt. Die Aktie ist keine sichere Konsumgütermaschine, sondern ein Value-Wert mit Turnaround-Charakter. Die hohe Dividende ist attraktiv, aber sie kommt mit Konjunktur-, Margen- und Wettbewerbsrisiken. Für Anleger, die an eine Stabilisierung des US-Konsums und einen neuen Elektronikzyklus glauben, kann Best Buy spannend sein.

Steuerliche Behandlung für deutsche Anleger

Best Buy ist ein US-Unternehmen. Für deutsche Anleger ist die steuerliche Behandlung vergleichsweise bekannt und meist unkompliziert. Die USA behalten auf Dividenden grundsätzlich 30 Prozent Quellensteuer ein. Durch das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und den USA wird dieser Satz bei deutschen Privatanlegern auf 15 Prozent reduziert. Bei vielen deutschen Brokern erfolgt das automatisch oder über die hinterlegte US-Steuerdokumentation.

Die 15 Prozent US-Quellensteuer sind grundsätzlich auf die deutsche Abgeltungsteuer anrechenbar. In Deutschland fallen auf Kapitalerträge 25 Prozent Abgeltungsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer an. Ohne Kirchensteuer liegt die Gesamtbelastung bei regulärer Anrechnung typischerweise bei 26,375 Prozent. Der Sparerpauschbetrag kann die Steuerlast mindern, sofern er noch nicht ausgeschöpft ist. Ein Währungsrisiko bleibt: Die Dividende wird in US-Dollar gezahlt, deutsche Anleger rechnen am Ende in Euro.

Übersicht zur Dividende von Best Buy

Marktkapitalisierung: 16,3 Milliarden US-Dollar (14,3 Milliarden Euro)

Dividendenrendite 2026: 5,8 %, für 2027*: 4,97 %

Dividende erhöht: 13 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 14 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: mindestens seit 2003 (laut Geschäftsbericht)

Frequenz: viermal im Jahr, meist Januar, April, Juli, Oktober.

Zeitplan

28.05.2026: Dividendenvorschlag

18.06.2026: Ex-Tag

09.07.2026: Auszahlung

Geschäftsjahr (bis Ende Januar) Dividendenrendite in %** Dividende in US-Dollar 2029e 5,42e 4,21e 2029e 5,21e 4,05e 2028e 5,03e 3,91e 2027e 4,94e 3,84 2026 5,84 3,80 2025 4,38 3,76 2024 5,08 3,68 2023 3,97 3,52 2022 2,82 2,80 2021 2,02 2,20 2020 2,36 2,00

* Quellen: Best Buy, FactSet, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres Ende Januar genommen, beziehungsweise ab 2026 der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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