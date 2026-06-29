OHB in der SpaceX-Falle! Rheinmetall jetzt kaufen? Almonty Aktie ab heute im Russell-Index! Wolfram besser als Gold!

Eine katastrophale Woche liegt hinter Rheinmetall. Über 20 % hat die Aktie des größten deutschen Rüstungskonzerns in den vergangenen fünf Handelstagen verloren. Bietet sich jetzt eine Kaufchance? Was sagen Analysten? Bei OHB ging es vergangene Woche …



