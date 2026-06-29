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    Höhenflug, Milliarden-Urteil und die grüne Wende! Das große Rendite-Duell zwischen Lufthansa, Bayer und A.H.T. Syngas!

    Manchmal braucht es nur ein einziges Gerichtsurteil, um eine ganze Lage eines Aktienunternehmens umzuschreiben. Bayer hat das in dieser Woche eindrucksvoll vorgeführt. Lufthansa fliegt derweil auf neue Jahreshochs, getrieben von fallenden Ölpreisen …

    Höhenflug, Milliarden-Urteil und die grüne Wende! Das große Rendite-Duell zwischen Lufthansa, Bayer und A.H.T. Syngas!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Manchmal braucht es nur ein einziges Gerichtsurteil, um eine ganze Lage eines Aktienunternehmens umzuschreiben. Bayer hat das in dieser Woche eindrucksvoll vorgeführt. Lufthansa fliegt derweil auf neue Jahreshochs, getrieben von fallenden Ölpreisen und einem überraschend stabilen Rating. Und dann gibt es noch A.H.T. Syngas, einen kleinen, aber ambitionierten Anbieter von Biomasse-Kraftwerken, der gerade eine Bodenbildungsphase hinter sich hat, bzw. kurz vor Beendigung zu sein scheint. Drei unterschiedliche Unternehmen, drei unterschiedliche Phasen und doch lohnt sich der Blick auf alle drei gerade jetzt. Wer wissen will, wo Chancen liegen und wo Vorsicht angebracht ist, sollte weiterlesen.

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    Verfasst von Zukunftsbilanzen
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