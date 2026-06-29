Höhenflug, Milliarden-Urteil und die grüne Wende! Das große Rendite-Duell zwischen Lufthansa, Bayer und A.H.T. Syngas! Manchmal braucht es nur ein einziges Gerichtsurteil, um eine ganze Lage eines Aktienunternehmens umzuschreiben. Bayer hat das in dieser Woche eindrucksvoll vorgeführt. Lufthansa fliegt derweil auf neue Jahreshochs, getrieben von fallenden Ölpreisen …



