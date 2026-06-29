Gold auf 6.000 USD! Analysten bullisch! Lahontan Gold Aktie gehört ins Depot! Erweist sich der fallende Ölpreis als Treibstoff für eine neue Rally bei Gold? Immerhin waren in den vergangenen Wochen Inflationsängste und die damit verbundene Sorge vor steigenden Zinsen einer der wesentlichen Belastungsfaktoren für Edelmetalle. …



