Die Aufräumer: Zefiro Methane, 374Water, Befesa und der milliardenschwere Markt der Altlasten Brennende Wasserhähne, verseuchtes Grundwasser, Giftstaub aus Stahlöfen: Die Industrie hinterlässt Altlasten, gegen die konventionelle Entsorgungslösungen machtlos sind. Drei Unternehmen haben genau dort eine Marktlücke entdeckt: Zefiro Methane …



