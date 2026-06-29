🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    INDEX-MONITOR

    793 Aufrufe 793 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alphabet in Dow Jones aufgenommen - Verizon rausgeflogen

    Für Sie zusammengefasst
    • Alphabet ersetzt Verizon im Dow Jones Index seit Montag
    • Honeywell bleibt im Dow, Aerospace in S&P100 und S&P500 gelistet
    • Dow Jones ist preisgewichtet, Kurs bestimmt Gewicht
    INDEX-MONITOR - Alphabet in Dow Jones aufgenommen - Verizon rausgeflogen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Wechsel im US-Aktienindex Dow Jones : Seit Montag sind die Anteilscheine der Google-Mutter Alphabet im US-Standardwerteindex notiert. Sie rücken für die Papiere des US-Telekomunternehmens Verizon nach, wie der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am Dienstag vergangener Woche mitgeteilt hatte.

    Keine Änderungen ergeben sich dagegen durch die Abspaltung der Honeywell-Luftfahrtsparte . Die Papiere des Anbieters von Industrie- und Gebäudeautomation, der künftig Honeywell Technologies heißt, bleiben im Dow Jones.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.068,48€
    Basispreis
    24,18
    Ask
    × 10,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.077,83€
    Basispreis
    2,60
    Ask
    × 9,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bei der Ausgliederung erhalten die Honeywell-Aktionäre für jeweils zwei gehaltene Anteilscheine ein Papier von Honeywell Aerospace. Die Titel der Honeywell-Luftfahrtsparte sind ab Montag im S&P 100 und S&P 500 gelistet.

    Der Aufstieg des Internet- und Technologiekonzerns Alphabet war von Experten bereits seit einiger Zeit erwartet worden, da der Aktienkurs in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen ist. Zudem erfüllte das Unternehmen schon länger die qualitativen Aufnahmekriterien des Auswahlkomitees.
    Anders als bei vielen Indizes ist beim Dow Jones nicht die Marktkapitalisierung das wichtigste Kriterium. Das Auswahlkomitee beurteilt vielmehr eine Reihe qualitativer Faktoren, darunter die Repräsentation des US-Markts, nachhaltiges Wachstum sowie ein hohes Anlegerinteresse.
    Alphabet gehört bereits seit einiger Zeit zu den wertvollsten US-Unternehmen. Mit einem Börsenwert von etwas mehr als vier Billionen Dollar liegt der Konzern derzeit hinter Nvidia und Apple .

    Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) ist ein rein preisgewichteter Index. Er wird seit 1896 berechnet und ist damit der zweitälteste US-Aktienindikator. Das bedeutet, dass Unternehmen mit einem hohen Aktienkurs ein stärkeres Gewicht und damit größeren Einfluss auf die Indexentwicklung haben. Derzeit trifft dies auf Goldman Sachs zu, deren Aktie über 1.000 Dollar kostet.

    Da sich die Berechnung ausschließlich am Kurs orientiert, werden - anders als etwa beim Dax - keine Dividenden berücksichtigt. Weltweit sind die meisten wichtigen Börsenbarometer Kursindizes.

    Für einen Vergleich mit dem deutschen Aktienmarkt ist es daher sinnvoll, den Dax-Kursindex und nicht den bekannteren und meist verwendeten Dax-Performanceindex heranzuziehen. In den vergangenen zwölf Monaten ist er inklusive der Dividenden um 3,2 Prozent gestiegen und hat sich damit um knapp 2,7 Prozentpunkte besser entwickelt als der Kursindex.

    Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Diese müssen ihre Portfolios entsprechend umschichten und neu gewichten, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./zb/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 232,2 auf Nasdaq (27. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -8,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,09 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +40,24 %/+63,61 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    INDEX-MONITOR Alphabet in Dow Jones aufgenommen - Verizon rausgeflogen Wechsel im US-Aktienindex Dow Jones : Seit Montag sind die Anteilscheine der Google-Mutter Alphabet im US-Standardwerteindex notiert. Sie rücken für die Papiere des US-Telekomunternehmens Verizon nach, wie der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     