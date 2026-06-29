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    Wadephul startet nach Südamerika - Zwischenstopp in USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul besucht Washington Paraguay und Brasilien
    • Treffen mit Rubio zu Iran, Ukraine und Nato
    • EU Mercosur Abkommen erhöht Chancen für Export
    Wadephul startet nach Südamerika - Zwischenstopp in USA
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul startet an diesem Montag zu einer mehrtägigen Reise zu den drei südamerikanischen Mercosur-Staaten Paraguay, Argentinien und Brasilien. Zunächst will der CDU-Politiker aber bei einem Zwischenstopp in der US-Hauptstadt Washington seinen Kollegen Marco Rubio treffen. Dabei dürfte die erneute Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran im Mittelpunkt stehen.

    Die USA und Iran werfen sich gegenseitig den Bruch der Waffenruhe vor, nachdem die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens eigentlich für Entspannung gesorgt hatte. Es gab gegenseitige neue Angriffe.

    Ukraine und Nato-Gipfel ebenfalls Themen mit Rubio

    Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte, bei den Beratungen von Wadephul mit Rubio werde es neben der Lage im Nahen Osten auch um die weitere Unterstützung der Ukraine sowie die Vorbereitung des Nato-Gipfels in Ankara im Juli gehen. Im Anschluss an das Gespräch will der Bundesaußenminister am Nachmittag (Ortszeit) in die paraguayische Hauptstadt Asunción weiterreisen. Dort wird er am Dienstag am Gipfel der Mercosur-Staaten teilnehmen.

    Die EU und die südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay bilden seit Anfang Mai eine riesige neue Freihandelszone. Das Abkommen soll durch den schrittweisen Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen den Austausch von Waren und Dienstleistungen ankurbeln. In Deutschland werden langfristig etwa große Chancen für die Autoindustrie, den Maschinenbau und die Pharmabranche gesehen./bk/DP/he







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