Wadephul startet nach Südamerika - Zwischenstopp in USA

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul startet an diesem Montag zu einer mehrtägigen Reise zu den drei südamerikanischen Mercosur-Staaten Paraguay, Argentinien und Brasilien. Zunächst will der CDU-Politiker aber bei einem Zwischenstopp in der US-Hauptstadt Washington seinen Kollegen Marco Rubio treffen. Dabei dürfte die erneute Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran im Mittelpunkt stehen.

Die USA und Iran werfen sich gegenseitig den Bruch der Waffenruhe vor, nachdem die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens eigentlich für Entspannung gesorgt hatte. Es gab gegenseitige neue Angriffe.