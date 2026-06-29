JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 60 auf 52 Euro gesenkt, aber die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Aktien der Stuttgarter seien der jüngsten Gewinnwarnung von BMW gefolgt, dabei erschienen ihre Jahresziele "safe", schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Die Signale auf einer Investorenkonferenz am Dienstag seien recht zuversichtlich gewesen. Der träge Marktkonsens müsse allerdings noch korrigieren./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 43,03EUR auf Lang & Schwarz (28. Juni 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
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