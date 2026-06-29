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    Partnerschaft mit LG Solution

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    Vom E-Auto-Frust zum KI-Goldrausch: Honda schwenkt um

    Honda nutzt die schwache E-Auto-Nachfrage: In Ohio sollen Batterien nun KI-Rechenzentren stützen, später Hybride antreiben.

    Partnerschaft mit LG Solution - Vom E-Auto-Frust zum KI-Goldrausch: Honda schwenkt um
    Foto: OpenAI

    Honda Motor hat nach einer nachlassenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen die Batterieproduktion für Energiespeichersysteme für KI-Rechenzentren in seinem Werk in Ohio aufgenommen, wie Nikkei Asia am 27. Juni berichtete. Das Unternehmen begann im Juni eine Partnerschaft mit dem südkoreanischen Unternehmen LG Energy Solution und plant, im Jahr 2028 in der Anlage mit der Batterieproduktion für Hybridfahrzeuge zu beginnen.

    Zukünftig wird das Unternehmen seine Batterieleistung zwischen Energiespeichersystemen und Batterien für Hybridfahrzeuge anpassen und plant, bis zum Geschäftsjahr 2029 15 Hybridfahrzeugmodelle in den USA auf den Markt zu bringen. Honda nutzt die schwächere EV-Nachfrage, um seine teure US-Batteriekapazität nicht leer laufen zu lassen – und springt gleichzeitig auf den KI-Stromboom auf. Honda und LG Energy Solution betreiben in Ohio die L-H Battery Company, eine gemeinsame Batteriefabrik nahe Jeffersonville/Fayette County. Ursprünglich sollte die Anlage exklusiv Lithium-Ionen-Batterien für Honda- und Acura-Elektroautos in Nordamerika liefern. Beim Spatenstich 2023 war von einer Investition von bis zu 4,4 Milliarden US-Dollar, rund 2.200 Jobs und etwa 40 Gigawattstunden Jahreskapazität die Rede.

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    Neu ist nun die Umwidmung: Laut der Nikkei-Meldung, die TechNews/MoneyDJ aufgegriffen hat, begann Honda zusammen mit LG Energy Solution bereits in der ersten Junihälfte in Ohio mit der Produktion von Batterien für Energiespeichersysteme für KI-Rechenzentren. Die Fabrik war 2025 fertiggestellt worden, sollte ursprünglich EV-Batterien bauen, wird nun aber genutzt, um die Anlage auszulasten, bis sich die EV-Nachfrage wieder erholt. Honda will mehr Ressourcen in Hybride verschieben, weil diese aktuell stärker gefragt sind. Bis zum Geschäftsjahr, das am 31. März 2030 endet, sollen 15 neue Hybridmodelle kommen, vor allem für Nordamerika. Gleichzeitig sollen freie Kapazitäten in Ohio für Benziner und Hybride genutzt werden, und alle nordamerikanischen Honda-Werke sollen hybridfähig werden.

    Auch bei den Batterielinien zieht Honda nach: Ein Teil der EV-Batterielinien bei L-H Battery soll laut Honda auf Hybrid-Batterien umgestellt werden. Zudem will Honda die lokale Fertigung von Baugruppen, Motor- und Inverter-Komponenten deutlich erhöhen, um Lieferengpässe und Zollrisiken in den USA abzufedern. Finanziell ist das Teil eines massiven Kurswechsels. Honda begrenzt EV-bezogene Investitionen über drei Jahre auf rund 0,8 Billionen Yen, steckt aber 4,4 Billionen Yen in Benzin- und Hybridfahrzeuge sowie 1,0 Billion Yen in Software. Das Projekt für eine umfassende EV-Wertschöpfungskette in Kanada wurde auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. 

    LG Energy Solution hatte schon vor der Nikkei-Meldung angekündigt, in den USA stärker auf ESS-Batterien zu setzen. Der Konzern nennt ausdrücklich das Ohio-Honda-Joint-Venture als Standort, an dem 2026 ESS-Produktion durch teilweise Nutzung bestehender EV-Linien geplant ist. ährend EV-Batteriekapazitäten teilweise unter Druck stehen, explodiert der Bedarf an stationären Speichern. Reuters berichtet, dass Batteriefirmen überschüssige EV-Kapazitäten zunehmend für Energiespeicher nutzen, weil KI-Rechenzentren enorme Strommengen und stabile Versorgung brauchen. Laut EPRI könnte der Strombedarf von US-Rechenzentren bis 2030 auf 9 bis 17 Prozent der US-Stromversorgung steigen, nach rund 4 Prozent heute.

    Die Aktie von Honda Motor ist am Montag (7:40 Uhr, MESZ) auf Tradegate 3,28 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 7,87 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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