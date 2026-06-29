JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing angesichts jüngste Erkenntnissen über Bestellungen und Auslieferungen mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Sheila Kahyaoglu hob am Freitag zunächst einen Auftrag von China Southern Airlines hervor, der der erste dieser Fluggesellschaft seit 2021 sei. Außerdem erwähnte sie einen 2-Milliarden-Dollar-Auftrag im Zuge der verlängerten Nutzung eines militärischen US-Satellitenkommunikationssystems./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 10:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 217,3EUR auf NYSE (27. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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