JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen nach einer von Jefferies organisierten Konferenz für deutsche und Schweizer Unternehmen von 130 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer befinde sich weiter im Umbruch und stärker als zuvor von Europa abhängig, da er eine weitere Umstrukturierungsrunde einleite, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Deutlich bessere Vertragsbedingungen für den Mehrheitsverkauf von Everllence erweiterten die strategischen Optionen, die vom Aktienkurs ? der derzeit deutlich unter seinem Corona-Tief liege ? noch nicht berücksichtigt würden. Weitere Belastungen seien wahrscheinlich. Doch VW reformiere sich, überprüfe das Portfolio und stärke die Bilanz./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 14:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 14:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 74,87EUR auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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