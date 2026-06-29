JEFFERIES stuft DANONE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 82 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lebensmittelkonzern mache langsame Fortschritte, schrieb David Hayes am Freitag im Ausblick auf die Halbjahreszahlen Ende Juli. Die Dynamik der US-Absatzzahlen verbessere sich zwar, dies aber langsamer als von ihm angedacht. Die Kapazitätsengpässe würden schrittweise behoben, doch der Wettbewerb sei intensiv. Der Absatz von Säuglingsnahrung erhole sich stetig von den Rückrufen im Januar./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 71,96EUR auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 82

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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