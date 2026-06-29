JEFFERIES stuft Evonik auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Helena Xu blieb in ihrer Einschätzung vom Freitag vorsichtig, was die Nachfrage im zweiten Halbjahr und auch darüber hinaus betrifft. Evonik bleibt aber ihr Favorit unter den Zyklikern, da der Spezialchemiekonzern im Vergleich zu anderen Unternehmen begrenzteren Risiken ausgesetzt sei./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 15,95EUR auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Helena Xu

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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